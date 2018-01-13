40 هزةً أرضيةً تضرب ناحية مندلي في 72 ساعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد نائب رئيس مجلس ناحية مندلي المحلي رائد المندلاوي أمس السبت ، إن الناحية تعرضت لأكثر من 40 هزة أرضية خلال الـ72 ساعة الماضية داعيا إلى تعزيز الكوادر الصحية وفرق الدفاع المدني تحسبا لأي هزات قوية محتملة.

وقال “المندلاوي” في تصريح صحفي ان “الهزات الأرضية التي ضربت الناحية تسببت بتشقق جدران عدد من المنازل لم يحص عددها بشكل دقيق إلى جانب حالات الإغماء التي أصابت طلاب المدارس والمدنيين خلال اليوم الأول من الهزات” .

ودعا المندلاوي حكومة ديالى إلى تعزيز الملاكات الصحية وملاكات الدفاع المدني لمواجهة أي طارئ تسببه الهزات الأرضية القوية والمحتملة، مشيرا، إلى أن القلق يسود سكان الناحية على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جسيمة .

واضاف “المندلاوي” ان أوضاع مندلي طبيعية على الرغم من المخاوف من تهديدات الهزات الأرضية مهيبا بالأهالي بإتباع تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم ومواجهة الهزات الأرضية المتوقعة .

وتعرضت اغلب مناطق ديالى الخميس الماضي لهزات ارتدادية خفيفة لم تسجل أي خسائر أو إصابات حتى الآن.