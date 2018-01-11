السفير الاميركي يؤكد تحقيق العراق الديمقراطية المنشودة

بغداد – الصباح الجديد :

قال السفير الامريكي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات المقبلة في العراق سيسهم في تحقيق الديمقراطية المنشودة، حسب تعبيره.

وذكر سيليمان، الذي يزور محافظة البصرة، خلال مؤتمر صحفي، ان “إجراء الانتخابات ستساعد على تحقيق الديمقراطية المنشودة” مضيفاً “سيتم عقد مؤتمر لإعادة إعمار العراق في الكويت الشهر المقبل”.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد استقبل صباح اليوم، السفير الاميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، وبحث معه العلاقات الاقتصادية.

يذكر ان السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، أكد يوم أمس الأربعاء، أن بلاده مع إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، مشددا على ضرورة عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المقبلة.