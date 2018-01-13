صدور مرسوم جمهوري لبناني لتسليم السوداني الى العراق

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت هيأة النزاهة اليوم صدور مرسومٍ جمهوريٍّ لبنانيٍّ يقضي بتسليم المُدان عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق إلى السلطات القضائيَّة في جمهوريَّة العراق، مُبيِّنةً أنَّ ملفَّ الاسترداد المُقدَّم من قبلها أفضى إلى إقناع الجهات القضائيَّة اللبنانيَّة بتسليم المُدان؛ الأمر الذي حدا بإصدار المرسوم الجمهوريِّ الخاصِّ بتسليمه.

وأشارت دائرةُ الاسترداد في الهيأة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم إلى أنَّ ” رئاسة الجمهوريَّة اللبنانيَّة أصدرت مرسومها المُرقَّم (2097) المُؤرَّخ في 27كانون الثاني 2017 القاضي بتسليم المُدان المقبوض عليه في الأراضي اللبنانيَّة عبد الفلاح السوداني إلى السلطات القضائيَّة العراقيَّة، لافتةً إلى أنَّ الإجراءات بين الجانبين العراقيِّ واللبنانيِّ مُتواصلةٌ لتسليم المُدان.

وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أفادت الدائرة بصدور الإرادة الملكيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة القاضية بتسليم المدان (زياد القطان) الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقيَّة، إذ تعمل الدائرة وجهاتٌ وطنيَّةٌ أخرى على استرداد المُدان بأقرب وقتٍ مُمكنٍ”.

وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت في أيلول الماضي عن تمكُّن دائرة الاسترداد فيها والجهات الساندة، بالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، وشعبة اتِّصال بيروت، من القبض على المُدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السودانيِّ يوم الخميس الموافق 7/ايلول /2017 في مطار بيروت.