العراق والكويت يبحثان تأسيس شركة لإدارة حقول النفط المشتركة

متابعة الصباح الجديد:

كشفت مصادر كويتية عن مباحثات بين الكويت والعراق، بخصوص حقول النفط المشتركة بين البلدين، تجري على قدم وساق للوصول إلى الشكل النهائي لآلية الاستغلال المشترك للحقول النفطية المشتركة.

وقالت مصادر في تصريح لـصحيفة “الجريدة ” الكويتية التي اطلعت عليها “الصباح الجديد”، امس الاربعاء، أن “هناك مباحثات كويتية عراقية للتوصل الى آلية استغلال الحقول النفطية المشتركة”، لافتة الى ان “هناك فكرة تتم دراستها حاليا بين الجانبين لإنشاء شركة مشتركة من الجانبين للإشراف على الانتاج وتوزيع الحصص حسب النسب، التي ستقررها الشركة المشتركة التي ستعتمد”.

واضافت المصادر ان “المحادثات بهذا الشأن قطعت شوطاً طويلاً، وتكاد تكون في مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى وضع خريطة طريق محددة لبدء الإنتاج المشترك”، مشيرة الى ان “حجم الإنتاج من تلك الحقول المشتركة يقع ضمن استراتيجية الكويت لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020”.

ولفتت المصادر إلى ان “الحقول المشتركة بين البلدين، تابعة لحقل الرميلة على الجانب العراقي، الذي يمثل الجزء الأكبر من الإنتاج فيما يتبقى على الحدود الكويتية حقل الرتقة والذي يمثل ثلث الإنتاج المشترك”.

كما يسعى البلدان إلى اختيار شركة نفط عالمية للتنقيب في الحقول المشتركة لمصلحة البلدين إضافة الى تحديد مخزون الحقول من النفط والغاز وحصة كل طرف فيه.

يذكر ان الحقول النفطية المشتركة تتسبب غالباً في إشكالات وخصومات سياسية بين الدول المتشاركة في هذه الحقول، غير ان بعض الدول تتوجه صوب العقلانية في إدارة هذه الحقول واستثمارها بنحو يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك باختيار شركة عالمية محايدة.