مجلة الأقلام واستعادة قصيدة النثر

بغداد – طالب كريم:

عن دار الشؤون الثقافية العامة/ وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدر حديثاً العدد الرابع — 2024 — السنة الحادية والستون من مجلة الأقلام / المجلة ثقافية تعنى بشؤون الأدب الحديث ونقده وجاء في العدد في أول الكلام:

” قصيدة النثر شراسة الانطلاقة وترويض الزمن ” بقلم الدكتور الشاعر عارف الساعدي نقتطف منه:

“” قصيدة النثر التي يقترب عمرها من السبعين عاماً، والتي يفترض بابنة السبعين أو أبن السبعين. أن يقترب من الشيخوخة، أو تبين ملامح الأكبر عليه، إلا أنَّ هذه القصيدة لم تزل بعد شابة وطازجة، ولم تحدد ملامحها. وكأنها في مرحلة المراهقة. حيث الصوت لم يتحدد بعد. والوجه والملامح تتغير ولم تثبت على وجه صاحبها وذلك من مميزات قصيدة النثر التي تتعالى على التوصيف والتحديد، لان كل تحديد عبارة عن إطار ثابت، فيما قصيدة النثر ولدت لتخرج عن الثوابت، ولا تتقيد بشكل من الأشكال، إنما شكلها الدائم هو اللا شكل، وهذا التوصيف الأخير على أهميته في ولادة نصوص متمردة ونافرة ومهمة.

“” ما الذي حققته قصيدة النثر على مدار سبعين عاماً ؟

ما الموضوعات التي دارت في فلك قصيدة النثر؟

وكيف عبرت الأجيال الشعرية عن نفسها في فلك قصيدة النثر؟ وهل هناك قصيدة نثر عراقية وأخرى لبنانية وأخرى جزائرية ووو. أسئلة وشهادات ودراسات وحوارات ونصوص وأجيال متعددة ومدارس مختلفة، كل ذلك تحتضنه مجلة الأقلام في عدد خاص عن قصيدة النثر أنَّ جزءاً من مسؤولية هذه المجلة العريقة هو المراجعة، مراجعة المشاريع والأفكار والمدارس الإبداعية للوصول إلى رؤية تفيد الحركة الأدبية وتعطي تصوراً واضحاً لدارسي الأدب والفن في هذه المرحلة والمراحل التي سبقتها. “” وفي باب إضاءات /شعر لم يبدأ بعد: عباس بيضون ( لبنان ) . تمثيلات الخيال السريالي عند صلاح فائق: د. حاتم الصگر . قصيدة النثر: زاهر الجيزاني. قصيدة النثر في عراق السبعينات: د. شاكر لعيبي.

التسعينات وقد غيرت كل شيء: عبد الزهرة زكي . ( شاعر النثر ) أم ( قصيدة النثر) ؟ : محمد مظلوم . وفي باب دراسات/ كتب كل من / د.ضياء خضير / علي حسن الفواز/ د. عبد العظيم السلطاني/ د. علي حداد / د أحمد علي محمد ( سوريا ) / د . محمد صاير عبيد / د . كريم شغيدل / د . شفيع بالزين ( تونس ) / د . سمير الخليل / د . علي متعب جاسم/ خالد علي المعمري ( عُمان ) / د. جاسم محمد جسام / بشير حاچم / د . دورين نصر ( لبنان) / د . آمنة بلعلي ( الجزائر ) / د . سعد التميمي/ عبد الحفيظ العابد ( ليبيا) / إسماعيل ابراهيم عبد / علوان مهدي الجيلاني ( اليمن ) / د . زين حسين / د . عشتار داود محمد / صباح الأنباري / وفي باب مكاشفات كتب / سليم بركات ( سوريا) / صالح ليبرتي ( المغرب ) / د . حمزة عليوي.

وفي باب حوار العدد: حوار مع الشاعر شربل داغر– أجراءه نصير الشيخ / وفي باب مقالات كتب / جاسم خلف الياس/محمد محمد العديني ( اليمن ) / ريسان الخزعلي / فرات أسبر ( سوريا ) / عدنان الفضلي / د . جاسم حسين الخالدي/ رضا المحمداوي / هند الصفار. وفي باب استعادات كتب: باسم سليمان ( سوريا ) / إبراهيم سبتي .وفي باب شهادات : يحيى البطاط،/ابراهيم البهرزي/د . محمد غازي الأخرس/ منذر عبد الحر / د . عمار المسعودي / باسم الأنصار / حسين علي يونس / علي رياض. وفي باب البيانات الشعرية: بيان شعري القصيدة العربية الجديدة مابعد النثر والتفعيلية — حكمت الحاج. وباب رؤى: كتب ماجد الحسن/ مهند الخيكاني. وفي باب نصوص نشرت أكثر من –84 — قصيدة لشعراء عراقيين وعرب. وجاء في باب تشكيل: رؤية في تجربة الفنانة القديرة ( هناء مال الله ) لخضير الزيدي. وفي دائرة الضوء: مقدمة في النقد الأدبي للدكتور علي جواد الطاهر بقلم زينة عبد القادر منصور. وفي آخر السطر: عن خصوصية النثر — بقلم رئيس التحرير –علي سعدون