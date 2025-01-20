نسخة نابليون من القانون المدني للبيع

الصباح الجديد – وكالات:

للمرة الأولى منذ أكثر من قرنين، تطرح دار “تاجان” للمزادات في باريس نسخة فريدة من القانون المدني الفرنسي، كانت مملوكة للإمبراطور نابليون بونابرت نفسه. وسيقام المزاد في السادس من آذار/ مارس المقبل، حيث قدرت الدار قيمة هذا الكتاب التاريخي بما يتراوح بين 100 و200 ألف يورو.

وتكمن أهمية هذه النسخة في كونها الوحيدة المتبقية في أيدٍ خاصة، وقد طُبعت خصيصًا للقنصل الأول نابليون على ورق رق فاخر، وتحمل الأحرف الأولى من اسمه. وتروي قصة هذه النسخة جانبًا مثيرًا من التاريخ الفرنسي، إذ تركها نابليون في قصر سان كلو عند نفيه إلى جزيرة إلبا عام 1814، لتبقى في عهدة مدير القصر إتيان شارفيه.

وتعزز من قيمة هذه النسخة النادرة رسالة بخط يد جان بيار شارفيه، نجل مدير القصر، تؤكد أصالتها وتوثق رحلتها عبر الأجيال. وكان القانون المدني، الذي عُرف لاحقًا باسم “قانون نابليون”، من أهم إنجازات عهده، حيث شكل فور توليه السلطة عام 1799 لجنة من كبار الحقوقيين لصياغته، ليصدر بشكله النهائي في آذار/ مارس 1804.

ويُذكر أن تأثير هذا القانون تجاوز حدود فرنسا، إذ أصبح نموذجًا للتشريع المدني في العديد من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية. وقد تنبأ نابليون نفسه بخلود هذا الإنجاز، حين صرح في منفاه الأخير بجزيرة سانت هيلينا للجنرال مونتولون قائلًا: “ما لن يمحوه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني”.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن نابليون كان يحمل نسخته الشخصية من القانون في حملاته العسكرية، مما يضفي على النسخة المعروضة للبيع أهمية تاريخية استثنائية. وسيضم المزاد أيضًا مجموعة نفيسة من الكتب والمخطوطات القديمة، لكن نسخة القانون المدني تبقى الدرة الأثمن في هذه المجموعة.