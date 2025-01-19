أفضل 5 وظائف في عام 2025

متابعة – الصباح الجديد:

تصدرت مهنة الطبيب البيطري قائمة أفضل وظيفة لعام 2025، والتي أعدها موقع “Indeed” براتب سنوي يصل إلى 140 ألف دولار بجانب مزايا أخرى.

تأخذ التحليلات في الاعتبار الوظائف المطلوبة ذات الرواتب العالية، حيث يبلغ الحد الأدنى للراتب السنوي 75,000 دولار، بجانب نمو الطلب بحيث لا تقل الزيادة في إعلانات التوظيف الخاصة بها على المنصة عن 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن تكون 5% من هذه الوظائف على الأقل متاحة بنظام العمل عن بُعد أو الهجين.

وأفاد التقرير الذي نقلته “CNBC Make It” ، بأن مهنة الطبيب البيطري في المرتبة الأولى، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي ما يقارب 140,000 دولار، ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف متوسط دخل الأمريكيين.

كما تضاعف الطلب على هذه الوظيفة عبر منصة “Indeed” أكثر من مرة بين عامي 2021 و2024.

وتشير توقعات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن هذا المجال سينمو بنسبة 19% إضافية حتى عام 2033، في حين يُتوقع أن تنمو بقية الوظائف بمعدل متوسط يبلغ 4% فقط خلال الفترة نفسها.

وفيما يلي قائمة أفضل الوظائف لعام 2025 وفقًا لـ”Indeed”:

طبيب بيطري

متوسط الراتب السنوي: 139,999دولار

عدد الإعلانات لكل مليون وظيفة: 1,065

نمو الإعلانات بين 2021 و2024: 124%

مندوب مبيعات

متوسط الراتب السنوي: 182,487 دولار

عدد الإعلانات لكل مليون وظيفة:961

نمو الإعلانات بين 2021 و2024: 76%

طبيب

متوسط الراتب السنوي: 225,000 دولار

عدد الإعلانات لكل مليون وظيفة: 705

نمو الإعلانات بين 2021 و2024: 76%

مهندس مدني

متوسط الراتب السنوي: 100,872دولار

عدد الإعلانات لكل مليون وظيفة: 584

نمو الإعلانات بين 2021 و2024: 104%

الأعلى راتبًا: أطباء الأشعة

تستمر وظائف الرعاية الصحية والهندسة في الهيمنة على القائمة، مما يعكس الحاجة إلى تخصصات تتطلب سنوات طويلة من التعليم والتدريب.

ورغم أن مهنة الطبيب البيطري تحتل المركز الأول، فإن طبيب الأشعة هي الأعلى دخلًا ضمن القائمة، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي أكثر من 385,000 دولار.