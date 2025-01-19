مع قرب احتفالية بغداد عاصمة للسياحة العربية مجسم بطاقة فيزا للسائح العربي ودعوة إلى تخصيص جائزة باسم “ابن بطوطة”

بغداد – الصباح الجديد:

ستنطلق احتفالية بغداد عاصمة للسياحة العربية يوم الثاني من شباط المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وبمشاركة وزراء السياحة العرب، وجامعة الدول العربية.

وبهذه المناسبة أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن إصدار مجسم بطاقة فيزا للسائح العربي، وأكد رئيس المنظمة بندربن فهد آل فهيد ” أنَّ احتفالية بغداد عاصمة السياحة ستتضمن مهرجانات وفعاليات وتركز على الاستثمار”.

وسلم آل فهيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبا الغيط مجسماً لبطاقة السائح العربي الائتمانية (فيزا) والتي تصدرها المنظمة بالتعاون مع مصرف التنمية الدولي العراقي بالشراكة مع شركة (فيزا) العالمية.

وقال آل فهيد خلال لقائه أبا الغيط: إنَّ هذه البطاقة ستؤمن منح مزايا تنافسية للسائح العربي مثل التأمين الصحي أثناء السفر وضياع الحاجات الشخصية مع ضمان الاستفادة من خصومات خاصة لدى الفنادق العالمية والمطاعم وغيرها”.

وأضاف: أن أبا الغيط اطلع على اختيار مدينة بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 والخطط التي تنوي المنظمة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة العراقية عبر تنظيم عدة مهرجانات وفعاليات على هامش لقب عاصمة السياحة العربية.

ولفت إلى أنَّ الاحتفالية هذا العام ستكون تحت شعار (الاستثمار والسياحة)، حيث أنَّ الاستثمار السياحي ليس مجرد وسيلة لتعزيز الإيرادات بل هو محرك أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، مبيناً أنَّ المنظمة دعت وزارات السياحة لتخصيص جائزة ابن بطوطة للتميز السياحي من خلال السياحة لخدمة السياحة العربية.