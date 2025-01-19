اليوبيل الذهبي لتأسيس جمعية الخطاطين العراقيين.. انطلاق فعاليات مهرجان الخط العربي التاسع والزخرفة الإسلامية

بغداد – الصباح الجديد:

نيابة عن وزير الثقافة والسياحة والأثار الدكتور أَحمد فكاك البدراني، افتتح وكيل الوزارة لشؤون الفنون الأستاذ قاسم طاهر السوداني فعاليات مهرجان ” دار السلام التاسع للخط العربي والزخرفة الإسلامية ومعرض بين حرفين” الذي أقامتهُ جمعية الخطاطين العراقيين على قاعة بيت الجمال في القشلة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وأكد السوداني في كلمته أن هذا المهرجان الذي أقيم بمشاركة واسعة من كبار الخطاطين والفنانين المتخصصين الذين يقدمون عروضاً حية لابتكاراتهم الفنية يعد منصة متميزة للاحتفاء بالخط العربي ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية لتعزيز هذا الإرث الثقافي

كما يعد حدثاً فريداً من نوعه يعكس تقديرنا العميق للفن العربي والإسلامي حيث تسعى الوزارة ومن خلال تواصلها المستمر مع الجمعية الحفاظ على هذا التراث العريق وتنميته وتقديمه للأجيال الجديدة بطريقة مبتكرة.

وعلى هامش المهرجان افتتح السيد الوكيل معرض ” بين حرفين ” الذي تضمن مجموعة من اللوحات التي تمزج بين الخط العربي التقليدي والتقنيات الحديثة.

وأعرب رئيس جمعية الخطاطين العراقيين عن جزيل شكره وامتنانه لوزارة الثقافة وما تقدمه من دعم متواصل للارتقاء بهذا الفن الاصيل.

وفي ختام المهرجان الذي شهد فعاليات متنوعة كرم السوداني عددا من الخطاطين العراقيين وعوائل المتوفين منهم لدورهم الكبير في مسيرة العطاء لهذا الفن.