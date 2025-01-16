غاز الجنوب تحدد نهاية العام الحالي موعدا لإنجاز المشروع المعجل

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت شركة غاز الجنوب نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز مشروع الغاز المعجل في حقل ارطاوي، مشيرة إلى أن المشروع سيواكب زيادة إنتاج النفط في الحقل.

وقال المعاون الفني لشركة غاز الجنوب ومدير مشروع توتال ماجد محمد الشواف : إن “مشروع الغاز المعجل في حقل ارطاوي هو المشروع رقم 5 الذي أضيف للمشاريع الأربعة في عهدة شركه توتال، ويسمى مشروع تنمية الغاز المتكاملة، ويتضمن أربعة مشاريع، مشروع أعمال تطوير حقل ارطاوي ومشروع استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين مرحلة اولى ب 300 والمرحلة الثانية يكون 300 ايضاً، والمشروع الثالث هو مشروع ماء البحر والمشروع الرابع توليد ألف ميغا من الطاقة الشمسية”.

وأضاف الشواف، أن “المشروع المعجل يتضمن استثمار 50 مليون قدم مكعب من حقل الارطاوي، ومن الممكن إكماله في نهاية هذا العام”.