كهرباء ميسان تعلن إضافة 3430 مشتركًا إلى الشبكة خلال عام

العمارة – الصباح الجديد

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، عن إضافة (3430) مشتركًا جديدًا إلى الشبكة الكهربائية خلال عام 2024.

وقال مدير الفرع كرار عبد الحسين محسن، في بيان :إن “قسم مبيعات الطاقة بالفرع، وبإشراف مسؤوله أحمد داخل، نجح في إضافة المشتركين الجدد وفقًا لضوابط وزارة الكهرباء”.

وأوضح محسن، أن” إجمالي عدد المشتركين في الشبكة بعد الإضافة الجديدة بلغ مائة وواحدًا وثلاثين ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعين (131991) مشتركًا، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثين (3430) مشتركًا عن عام 2023، الذين كان عددهم الإجمالي مائة وثمانية وعشرين ألفًا وخمسمائة وواحدًا وستين (128561) مشتركًا”.

وأشار إلى أن “عدد المشتركين الجدد يشمل مختلف الأصناف، وهي: المنزلي، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والحكومي، إضافة إلى العشوائيات”.

ونوه إلى أن “عدد المشتركين الجدد من فئة المتجاوزين (البطاقة الحمراء) بلغ أربعمائة وثمانية وخمسين (458) مشتركًا، وذلك بهدف تقليل الضائعات وتعظيم مستوى الجباية ، لافتًا الى أن جميع الاشتراكات الجديدة نُصبت لها مقاييس جديدة”.