الصناعة: تجهيز 6000 وحدة إضاءة خارجية لوزارة الكهرباء

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية في وزارة الصناعة والمعادن تجهيز 6000 وحدة إضاءة خارجية لوزارة الكهرباء، مؤكدة أن الدعم الحكومي أسهم في تحفيز الصناعة في قطاعي الكهرباء والإلكترونيات.

وقال مدير عام الشركة، سفيان الجبوري : إن “الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية تقدم العديد من المنتجات التي تخدم كلا من القطاعين العام والخاص، منها أنظمة الإضاءة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى توفير الخدمات لوزارات الكهرباء والنفط والصحة”.

وأشار إلى أن “هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبرنامج الحكومي، حيث شهدت هذه الفترة دعماً ملموساً للصناعة من قبل الوزارات المعنية، وهو ما لم يكن موجوداً سابقاً”، مؤكداً أن “هذا الدعم قد أسهم في تحفيز صناعة الكهرباء والإلكترونيات، وحدثت حركة صناعية قوية في هذا المجال”.

وأضاف، أن “الشركة قامت بتوفير 6000 وحدة إضاءة خارجية لوزارة الكهرباء، لإضاءة الشوارع والجسور والمطار، إضافة إلى تجهيز الوزارة بعدادات الطاقة الكهربائية الذكية، كما نعمل على رفد السوق المحلي بسخانات المياه والمصابيح وغيرها من المنتجات”.