  • الخميس , 7 نوفمبر 2024
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون دولية
  • واحد من 10.. سقوط صاروخ بالقرب من مطار بن غوريون

واحد من 10.. سقوط صاروخ بالقرب من مطار بن غوريون

شؤون دولية
التعليقات على واحد من 10.. سقوط صاروخ بالقرب من مطار بن غوريون مغلقة
9 views

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، أن صاروخا واحدا من أصل 10، أطلقها حزب الله سقط في منطقة وسط إسرائيل.

وسقط الصاروخ في منطقة مطار بن غوريون. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، وفقا لمراسل الحرة في تل أبيب.

ووفقا لبيان للجيش الإسرائيل على منصة “إكس”، تم اعتراض معظم الصواريخ العشرة التي أطلقت في الهجوم.

وتواجه بعض الرحلات الجوية تأخيرات واضطرابات، لكن لم يصدر عن السلطات أي تصريح بشأن وجود خطر على المسافرين، حسبما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أصابت شظايا من صاروخ تم اعتراضه سيارة فارغة متوقفة في رعنانا، شمال تل أبيب.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بتفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال ووسط البلاد نتيجة إطلاق صواريخ عبرت من لبنان.

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة