واحد من 10.. سقوط صاروخ بالقرب من مطار بن غوريون

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، أن صاروخا واحدا من أصل 10، أطلقها حزب الله سقط في منطقة وسط إسرائيل.

وسقط الصاروخ في منطقة مطار بن غوريون. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، وفقا لمراسل الحرة في تل أبيب.

ووفقا لبيان للجيش الإسرائيل على منصة “إكس”، تم اعتراض معظم الصواريخ العشرة التي أطلقت في الهجوم.

وتواجه بعض الرحلات الجوية تأخيرات واضطرابات، لكن لم يصدر عن السلطات أي تصريح بشأن وجود خطر على المسافرين، حسبما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أصابت شظايا من صاروخ تم اعتراضه سيارة فارغة متوقفة في رعنانا، شمال تل أبيب.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بتفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال ووسط البلاد نتيجة إطلاق صواريخ عبرت من لبنان.