إيران لا تستبعد “ضربة استباقية” من جانب أميركا وإسرائيل

الصباح الجديد ــ وكالات:

قال نائب قائد “الحرس الثوري” الإيراني، علي فدوي، إن طهران مستعدة للمواجهة مع إسرائيل ولا تستبعد توجيه ضربة استباقية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الحكومية.

وتزامن نشر تصريحات فدوي مع إعلان فوز الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب على مُنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي، في السباق إلى البيت الأبيض.

وكان فدوي قد أدلى بتصريحات مماثلة للصحافيين امس الأول الثلاثاء، قائلاً إن “على الشعب الإيراني أن ينتظر الرد على جرائم الصهاينة” دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، امس الأربعاء، إن سياسات طهران العامة تجاه واشنطن “ثابتة”، بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، التي انطلقت أمس.

ونقلت وكالة “تسنيم” التابعة لـ”الحرس الثوري”، عن مهاجراني، قولها في مؤتمر صحافي أسبوعي إن “التدابير اللازمة جرى التخطيط لها مسبقاً”.

وأضافت: “انتخاب رئيس الولايات المتحدة ليس له ارتباط بنا… ولا فرق كبيراً فيمن سيكون الرئيس في أميركا”.