كوري يغيب عن جولدن ستايت مباراتين على الأقل

دي آرون يقود ساكرامنتو للفوز على بورتلاند بدوري السلة الأميركي

نيويورك ـ وكالات:

سجل دي آرون فوكس 24 نقطة، وتجاوز 10 آلاف نقطة في مسيرته، ليقود ساكرامنتو كينجز للفوز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز بنتيجة 111-98، أول أمس، ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة للرجال “إن بي أيه”.وأصبح هذا هو الانتصار الأول لساكرامنتو في البطولة خلال الموسم الحالي، عقب خسارته في أول مباراتين.

وبات فوكس خامس لاعب في تاريخ ساكرامنتو يصل إلى 10 آلاف نقطة، عندما سجل رمية ثلاثية في الربع الثالث من عمر المباراة، التي لم تشهد تأخر أصحاب الأرض في النتيجة مطلقا.في المقابل، أحرز دايندر أيتون 20 نقطة، وقام بـ11 متابعة تحت السلة لمصلحة بورتلاند، لكنه لم يكن كافيا لتحقيق فريقه فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم خلال مباراته الرابعة بالمسابقة.ويحل ساكرامنتو ضيفا على يوتا جاز أمس، في حين يلعب بورتلاند مع مضيفه لوس أنجيليس كليبرز اليوم الخميس.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت أول أمس عن فوز أورلاندو ماجيك على ضيفه إنديانا بيسرز 119-111، وكليفلاند كافالييرز على مضيفه نيويورك نيكس 110-104، وميامي هيت على ضيفه ديترويت بيستونز 106-98، وبوسطن سلتيكس على ضيفه ميلواكي باكس 119-108، وواشنطن ويزاردز على مضيفه أتلانتا هوكس 121-119.كما تغلب دنفر ناجتس على مضيفه تورنتو رابتورز 127-125 بعد التمديد، وهيوستن روكتس على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 106-101، وشيكاغو بولز على مضيفه ممفيس جريزليس 126-123، ودالاس مافريكس على ضيفه يوتا جاز 110-102، وفينيكس صنز على ضيفه لوس أنجيليس ليكرز 109-105.

من جانبه، أصبح كيفن دورانت ثامن لاعب، في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يسجل 29 ألف نقطة، حيث وصل لهذا الرقم عندما تغلب فريقه، فينيكس صنز، على دالاس مافريكس 114/102.

وسجل دورانت 31 نقطة أمام مافريكس، والآن لديه 29010 نقطة، على مدار 17 موسما لعبها مع فرق سياتل، أوكلاهوما سيتي، وجولدن ستيت وبروكلين وصنز.وأحرز دورانت (36 عاما) معدل 3ر27 نقطة، في 1064 مباراة.وقال عن ذلك: “يجب أن أوجه الشكر لكل الأشخاص، الذين ساعدوني منذ أن كنت صغيرا.. زملائي الذين يمررون لي الكرات، والذين يمهدون لي الطريق، كما أشكر المدربين الذين يعتمدون علي في طريقة اللعب”.يذكر أن ليبرون جيمس هو أكثر من سجل نقاط، في الدوري الأمريكي للسلة، برصيد 40.543 نقطة.ويأتي خلفه كريم عبد الجبار وكارل مالوني وكوبي براينت ومايكل جوردان وديرك نوفيتزكي وويلت تشامبرلين، ودورانت.

ومن جانبه، قال مدرب صنز، مايك بودنهولزر: “يا له من تكريم لموهبة عظيمة.. أشعر بأنني محظوظ للغاية، لوجودي بجواره كل يوم”.يغيب ستيفن كوري، نجم جولدن ستايت ووريرز، عن مباراتين على الأقل لفريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تعرضه لإصابة في كاحله كما أعلن ناديه أول أمس.. وأصيب كوري المتوج بطلا لدوري أن بي إيه 4 مرات، قبل 7:55 دقيقة من نهاية الربع الأخير خلال خسارة جولدن ستايت على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز 104-112 وقال ووريرز إن كوري خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي في وقت متأخر من الأحد ولم يظهر أي ضرر كبير، مشيرا إلى ان الإصابة على مستوى الأوتار في كاحله الايسر.

وسجل كوري، أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين، معدلا مقداره 18.3 نقطة و6.7 تمريرات حاسمة و5.3 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم.وأكد جولدن ستايت أن كوري الذي ساهم بشكل كبير في احراز منتخب بلاده الذهبية الأولمبية في باريس خلال الصيف، غاب عن مباراتي فريقه على أرضه الثلاثاء والأربعاء أمام نيو أورليانز بيليكانز قبل إعادة تقييم وضعه الصحي غداً الجمعة.

إلى ذلك، حضر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، مباراة كرة سلة لفريق بروكلين نتس الأمريكي، الذي يدربه مواطنه جوردي فيرنانديز.وظهر كاسياس في الصف الأول من المدرجات، لمشاهدة فريق المدرب الذي أصبح أول إسباني يقود فريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وتصافح اللاعب السابق والمدير الفني قبل مواجهة ميلووكي باكس، التي انتهت بفوز رجال المدرب الإسباني بنتيجة 115-102.

وقام فيرنانديز، الذي وقع بذلك على أول انتصار له بعد هزيمتين خارج الديار أمام أتالانتا هوكس وأورلاندو ماجيك، بمنح كاسياس، قميص فريق بروكلين، صنع خصيصا لأسطورة ريال مدريد، ويحمل اسمه والرقم 1. كما ظهرت صورة بطل العالم مع إسبانيا في 2010، على شاشات العرض أثناء الربع الأول من المباراة، وتلقى تصفيقا من جانب جماهير نيويورك.