للزهور لغة علينا ان نتقنها من اجل احبابنا

احلام يوسف

انتشرت في الاونة الاخيرة محال بيع الزهور المتخصصة ، تعنى بتيسير الورد الذي نحتاجه بمناسبة ومن دونها.

ايضا هناك مشاتل استثمرت اهتمام الناس بالزهور فصار احد اعمالها بيع باقات الورد الى جانب النباتات الاخرى. وهناك من عزف عن شراء النباتات الصناعية بنحو مطلق لانه عرف قيمة النبتة الحقيقية بعطرها وجمالها.

وهبة صادق شابة اختارت بيع الزهور مجالا لكسب الرزق وممارسة ما درسته في كلية الزراعة. حدثتنا عن انواع الزهور وعن اهميتها وزبائن المحل وعن السبيل الذي اتبعته للعمل في محل الزهور.

تقول: “انا اعمل ضمن اختصاصي فانا خريجة كلية الزراعة قسم البستنة ونباتات الزينة والنباتات العطرية ضمن اختصاصنا. عملت في المحل بالمصادفة فلي قريبة مهتمة بالزهور ولديها امكانية مادية فقررت شراء محل فاقترحت عليها محلا لبيع الزهور فرحبت بالفكرة ومباشرة طلبت مني ان اديره في حال تم المشروع على خير، والحمد لله كان لنا ذلك”.

هل تنسقين الزهور حسب رغبة المشتري ام حسب رؤيتك انت؟

“غالبا انا انسق الباقة، لكن في بعض الاحيان الزبون يطلب اضافات او استبدال لون الورد بلون اخر، اما ان كان الطلب اونلاين فاقوم بترتيب الباقة وارسال صورة للزبون بالشكل النهائي وعندها يقرر هو اما ارسل الباقة او اضيف اليها بعض الرتوش”.

من هم زبائن المحل؟ هل تستطيعين تحديد الفئات العمرية لهم؟

“بكل تأكيد، الزبائن اغلبهم من الشباب والشابات، فثقافة اهداء الورد شاعت مؤخرا، قد تكون موجودة فيما سبق لكن بصورة محدودة جدا والدليل ان محال بيع الزهور لم تنتشر قبلا مثلما هو الحال في الاونة الاخيرة، الشباب من كلا الجنسين صاروا يهدون الورد باعياد الميلاد او عند تبادل الزيارات وفي عيد فالانتاين وكل المناسبات الحلوة، وعند زيارة المرضى بعد كانت علب الحلويات واكياس الفاكهة القاسم المشترك بين كل زوار المشافي”.

هناك زهور خاصة للمناسبات اذ نسمع ان بعض الورود ترسل في مناسبات حزينة وبعضها الاخر في المناسبات السعيدة؟