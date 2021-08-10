المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في ملقا تحضيرا لمواجهتي كوريا الجنوبية وإيران

درجال يثمن موقف رئيس مجلس الوزراء والجهد الحكومي الداعم للأسود

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى وحداته التدريبية في مدينة ملقا الإسبانية بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات تحضيرا لرحلة التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.. ويستهل منتخبنا شوطه في مباريات الحسم بلقاء نظيره الكوري الجنوبي يوم 2 أيلول المقبل، ثم يلاقي إيران في السابع من الشهر ذاته، ثم يتواجه امام لبنان في السابع من شهر تشرين الأول المقبل، وفي 12 من الشهر ذاته يلاقي نظيره الإماراتي، في حين يلعب أمام سوريا يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

ويعود لمواجهة كوريا الجنوبية في 16 تشرين الثاني، ويواجه إيران يوم 27 كانون الثاني عام 2022 في حين يلتقي لبنان يوم الاول من شهر شباط 2022، ويلعب امام الإمارات في 24 آذار المقبل ثم يلاقي سوريا في 29 من الشهر ذاته.

وثَمنَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الجهود الكبيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في دعمِ وإسناد بعثة منتخبنا الوطني بكرة القدم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم للدخول في معسكرهم التدريبي بمدينة ملقا الإسبانية.

وأشادَ الوزير أيضًا بتفاعل وجهود السيدين وزير الخارجية، ووزير النقل، فضلًا عن شركة الخطوط الجوية العراقية، مع وزارة الشباب والرياضة، والهيئة التطبيعية لإنجاح مهمة المنتخب، إلى ذلك أكدَ مدير قسم الإعلام والإتصال الحكومي و الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب، إن أهل الشأن الرياضي والإعلام الرياضي أثنوا على جهود السيد الوزير عدنان درجال ومتابعته الحثيثة المتواصلة لتسخير جميع الإمكانات المتاحة من أجل تأمين مستلزمات المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني بكرة القدم ، مبينًا أن دعم منتخبنا الوطني لكرة القدم وجميع المنتخبات وفي جميعِ الألعاب من المؤسسة القطاعية الرسمية، واجب ومسؤولية.

واوضحَ «عبد الوهاب» إن السيد وزير الشباب والرياضة يتابع حيثيات المعسكر التدريبي بالتنسيقِ مع الهيئة التطبيعية على مدار الساعة وتكللت بالحصول على خدمات الملاك التدريبي الأجنبي المحترف، وتأمين أكبر وأهم معسكر تدريبي للمنتخب في إسبانيا واستحصال تأشيرة الدخول للوفد في وقت قياسي، فضلًا عن تأمين طائرة خاصة من الخطوط الجوية العراقية لتجنب جميع المعوقات التي كانت تواجه وفودنا في مثل هذه الحالات .

وأشارَ « عبد الوهاب» إلى تواصل السيد وزير الشباب والرياضة عبر الإتصال المباشر مع الوفد والهيئة التطبيعية لتأمين أفضل الظروف لإنجاح معسكر المنتخب الوطني في إطار تحضيراته للدخول في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وانطلقت رحلة المنتخب العراقي، حيث بدأت تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات الحاسمة للتأهل للمونديال «قطر 2022».ويشارك العراق ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات إلى جوار منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لمعسكر ملقا الذي يعقبه معسكر تدريبي اخر يقام في تركيا، اللاعبون ( جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان للدفاع وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وإبراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وسجاد جاسم وبسام شاكر وشيركو كريم لخط الوسط وعلاء عبد الزهرة ومحمد داود ومهند عبد الرحيم ومهند علي «ميمي» لخط الهجوم).

وتجمع المنتخب الوطني في وحدة تدريبية تحت إشراف المدرب المساعد رحيم حميد، في ملعب الشعب الدولي، قبل أن يتوجه الفريق إلى إسبانيا أول أمس للدخول بمعسكر تدريبي في مدينة مالقة، يستمر لمدة 10 أيام.