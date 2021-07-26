المدير العام يؤكد: اعمال ميناء الفاو الكبير تجري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة له

الموانيء واصلت أعمال التفريغ والشحن طيلة أيام العيد

البصرة ـ سعدي السند:

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق : أن موانئنا خاضعة لإجراءات أمن السفن والموانئ وحسب تعليمات وشروط المدونة الدولية .

موانئ العراق خاضعة لشروط المدونة الدولية لأمن السفن

وبيّن المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي إنه وبحسب توجيهات وزير النقل بضرورة متابعة إجراءات السلامة والامن في الموانئ ، فأن خفر السواحل العراقي مسيطر على الوضع الأمني ولا خوف على حركة البواخر في المياه العراقية.

واوضح المدير العام ان هناك أكثر من مسح أمني ودوري يتم باستمرار في كل موانئ الشركة ويؤكد نجاحة وتطبيقة لكل الشروط المطلوبة بحسب المدونة الدولية ، لافتاً الى أن هذه الممارسات الأمنية تطبق للحفاظ على أمن وسلامة الموانئ وخاصة بميناء خور الزبير لأنه من الموانئ الاستراتيجية المهمة . وأضاف المدير العام أن الممارسات الأمنية تكون باشتراك قيادة القوات البحرية المسؤولة الأولى عن المياه الأقليمية العراقية، وبالتعاون مع العديد من الأصناف الأمنية، ومنها قسم الكلاب البوليسية في قيادة شرطة البصرة، وذلك لتعزيز وترسيخ مبادئ الأمن وتثقيف الكوادر المينائية والمراجعين .

(ميناء الفاو الكبير) يسري على وفق التوقيتات الزمنية المرسومة له

وقال مدير عام الشركة أيضا إن الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع (ميناء الفاو الكبير) وهي (الارصفة الخمسة للحاويات، و ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر) تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع.

مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة وبشكل يومي من قبلنا مع مهندسينا المنتشرين في كل مواقع العمل، ونحن بإتصال واجتماعات دائمة معهم ومع الشركة المنفذة، ووجدنا لدى الكل العزم والإصرار على الوصول إلى حلمنا بأن يرى هذا الميناء الكبير النور سريعاً

وتابع المدير العام ان الميناء عندما يبدأ العمل سيغير خارطة النقل العالمية، وسيكون من أهم موانئ المنطقة وأقواها وأحدثها على الإطلاق وسيربط الشرق بالغرب، وسيدعم خزينة الدولة، ويعظم ايراداتها

موانئ العراق تصدر 7300 طنا من مادة دبس السكر الخام

وصدّرت الشركة العامة لموانئ العراق ( 7300 ) طنا كوجبة جديدة من مادة المولاس ( دبس السكر ) على متن السفينة LARGO SUN التي رست على رصيف رقم واحد في ميناء ام قصر الجنوبي . وقال المدير العام : انطلاقا من ضرورة تنوع الأعمال التجارية التي تدخل ضمن عملية الاستيراد والتصدير باشرت ملاكات الشركة في ميناء ام قصر الجنوبي بتصدير مادة المولاس ( دبس السكر ) الخام . لافتا الى أن موانئ العراق مستمرة في تنوع أعمالها المينائية ذلك من أجل زيادة حجم الإيرادات التي ستنعكس إيجابيا على تعظيم موارد الدولة وتشغيل الأيادي العاملة . وقال المدير الفرطوسي ان الأعمال في الموانئ ، استمرت بارساء واقلاع السفن ، اذ رست على ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي عدة سفن من بينها الناقلة النفطية DNARKA على رصيف 11 وناقلة النفط VAUGAN على رصيف رقم 8 . بينما رست الجنيبة DG11 والساحبة RUBY 5 على رصيف رقم 3 يحمل 7502 طنا كلنكر فل لصالح شركة ام قصر الشمالية لصناعة الاسمنت ، بينما رست الباخرةNavig 8 GaUNT على رصيف رقم 2 تحمل على متنها 33 الف طنا من الزيت الخام

وان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة (CAPE KATTELMANN) بحمولة 72 حاوية رست على رصيف 11 والسفينة ( ALRABEE ) بحمولة متنوعة رست على رصيف 18 ، فيما استقبل ميناء ام قصر الجنوبي جنيبة ( ROUBY 5 ) رست على رصيف 3 بحمولة 7503 طنا من مادة الكلنكر التي تدخل بصناعة الأسمنت مشيرا الى ان عمل أرصفة الموانئ مستمر دائما وعلى مدار ( 24 ) ساعة لاستقبال السفن والناقلات الواصلة بالبضائع الواردة للعراق إذ تجري العمليات بالتعاون والتنسيق بين الملاحة البحرية وإدارة الموانئ .