ليل بطلا للدوري الفرنسي و براجا يتوج بكأس البرتغال

كاين هدافاً للبريميرليغ وإنجاز تاريخي فريد لرونالدو

باريس ـ وكالات:

توّج ليل بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم «الليغ 1» أول أمس عقب فوزه على مضيفه أنجيه 2-1 في الجولة الأخيرة.وسجل كل من الكندي جوناثان ديفيد (10) والتركي بوراك يلماز (45+1) من ركلة جزاء هدفي ليل في المقابل دوّن أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (90+2).. وأحرز ليل اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأول منذ موسم 2010-2011. وعلى الطرف الآخر، أكمل باريس سان جيرمان، الفائز على مضيفه بريست 2-صفر، موسم الـ»ليغ 1» في مركز الوصافة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن ليل.

توج هاري كاين نجم ومهاجم فريق توتنهام بلقب هداف الدويري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته.

وسجل كاين هدفاً هاماً وحاسماً في شباك ليستر سيتي في المرحلة الأخيرة من البطولة فرفع رصيده إلى 23 هدفاً وارتقى إلى صدارة هدافي البطولة بفارق هدف وحيد أمام المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

وأصبح كاين بذلك هو ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج بلقب هداف البطولة ثلاث مرات، وكان قد توج باللقب ذاته موسم 2015-2016 برصيد 25 هدف وموسم 2016-2017 برصيد 29 هدفاً.وتساوى كاين بذلك مع أسطورة الـ»البريمييرليغ» والهداف التاريخي للبطولة برصيد 260 هدفاً آلان شيرر والذي توج باللقب ثلاث مرات أيضاً بلقب الهداف، مقابل أربع مرات لأسطورة أرسنال المهاجم الفرنسي السابق تيري هنري.وتم تكريم كاين بعد نهاية مباراة توتنهام وليستر سيتي مباشرة والذي انتهى بفوز السبيرز (4-2)، حيث حصل قائد المنتخب الإنكليزي على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته. وتوج حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بجائزة أفضل حارس في الموسم بعد أن حافظ على شباكه في 19 مباراة.

من جانب اخر، تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ انضمامه للسيدة العجوز، في صيف عام 2018، وذلك بنهاية المسابقة أول أمس.. وسجل الدون 29 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ليتوج هدافا للبطولة بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

كما أصبح رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي تمكن من الفوز بجائزة الهداف في كل من الدوريات (الإنجليزي والإسباني والإيطالي).. وكان كريستيانو قد فشل في حصد الجائزة، في أول موسمين مع يوفنتوس، حيث حل بالمركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين، في موسمه الأول، بينما جاء وصيفا في الثاني.جدير بالذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 112 مليون يورو، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري الأبطال لآخر مرة، عام 2018.

إلى ذلك، توج براجا بلقب كأس البرتغال بعد انتصاره 2-0 على بنفيكا في مباراة شهدت طرد 3 لاعبين.ومنح البرازيلي لوكاس بيازون التقدم لبراجا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول الذي شهد طرد هيلتون ليتي حارس بنفيكا بعد 17 دقيقة.وحسم ريكاردو هورتا اللقب قبل 5 دقائق من النهاية وطُرد عادل تاعرابت لاعب بنفيكا في الوقت المحتسب بدل الضائع.وبعد ذلك بلحظات طُرد بيازون لاعب براجا الذي احتفل بالفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2016 و1966.وللموسم الثاني على التوالي يخرج بنفيكا، الأكثر تتويجا بالألقاب في البرتغال، خالي الوفاض.