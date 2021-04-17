الجامعة نظمت ندوة عن عمليات الاستخراج النفطي ونواتج المصافي والمواد المشعة

محافظ البصرة يثني على الدور المهم لجامعة البصرة للنفط والغاز

البصرة – سعدي السند :

التقى محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني وفدا من جامعة البصرة للنفط والغاز برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي.

وقال رئيس الجامعة ان اللقاء الذي تم بحضور النائب الاداري لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الاجودي والمعاون العلمي في كلية هندسة النفط والغاز الدكتور حسين العيداني والمعاون الاداري في كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور نصيف العبادي تمت فيه مناقشة عدة مواضيع لخدمة المجتمع وتهدف الزيارة لمناقشة دعم وتطوير البنى التحتية في جامعة البصرة للنفط والغاز .

فقد قدمنا خلال اللقاء ايجازا عن مشروع نقل وتوطين صناعة الغاز التخصصية وتهيئة ملاكات متخصصة في هذه الصناعة المستقبلية للعالم فضلا عن الصناعات النفطية في محافظة البصرة من خلال جامعة البصرة للنفط والغاز وانشاء الاكاديمية النموذجية للنفط والغاز.

وابدى المحافظ استعداده للدعم وبكل الاتجاهات لتطوير الجامعة لاهميتها كونها جامعة مستحدثة ومتخصصة وهي الاولى في العراق.

وفي ختام اللقاء قدمنا الشكر لمحافظ البصرة والى الدكتور ضرغام الاجودي لدعمهما ومتابعتهما المستمرة لقضايا الجامعة ، وتم الاتفاق على توفير مستلزمات النجاح وانشاء وتطوير البنى الاساسية للجامعة في منطقة الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة ، وسيتم وضع خطة عمل مستقبلية لانجاز ما مطلوب في هذا المجال لتطوير ودعم الجامعة وقطاع التعليم في محافظة البصرة .

ندوة علمية عن التلوث في عمليات الاستخراج النفطي ونواتج المصافي

ونظم المكتب الاستشاري في جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة علمية عن عمليات الاستخراج النفطي ونواتج المصافي والمواد المشعة في صناعة النفط والغاز برعاية رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والاكاديميين ،

وذكر رئيس الجامعة بان الندوة تضمنت محورين الاول عن التلوث الطيني الناتج عن عمليات الاستخراج النفطي والمحور الثاني عن المواد المشعة طبيعية المنشأ في صناعة النفط والغاز .

وقدم الدكتور محمد علي جابر والدكتور مسطر عبدالله علي اوراقا بحثية في اطار المحورين وادار الجلسات مدير المكتب الاستشاري في الجامعة الدكتور علي كاظم صدام .

واضاف الكعبي هدفت الندوة للتعريف بالمخاطر التي يتعرض لها العاملون في المواد المشعة طبيعية المنشأ التي تتركز بفعل هذه الصناعة اذ يتعرضون لمختلف التأثيرات البيئية ومن اجل بيان سبل حماية العاملين من اجل رفع المعوقات لزيادة الانتاج، واستعرضت الندوة العلمية مشكلات التلوث الخطيرة في عمليات الاستخراج النفطي والتي تؤدي الى ازدياد المساحات الملوثة بالنفط بصورة مستمرة والتطرق لطرق المعالجات وابرز الاساليب المبتكرة لانتاج مواد جديدة من هذه الملوثات والحفاظ على العاملين في هذا القطاع والبيئة معاً.

ندوة توعية عن لقاحات كوفيد ١٩ واثرها على الصحة

ونظم قسم الاعلام والعلاقات العامة وقسم النشاطات الطلابية وشعبة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة تعريفية توعوية عن لقاحات كوفيد ١٩ واثرها على الصحة العامة وذلك برعاية رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة/ قسم الصحة العامة/ شعبة تعزيز الصحة وعلى قاعة المؤتمرات في الجامعة وحاضرت فيها فيها الدكتورة ريا حبيب الشاوي ، وادار الجلسة المدرس المساعد فاطمة هادي احمد ، وتطرقت الشاوي خلال الندوة لأهمية اللقاحات التي وصلت للعراق ومنها لقاح أكسفورد- استرازينيكا ولقاح سينوفارم ولقاح فايزر وسبل الحصول على اللقاح، بوصف اللقاح يعد احد الإجراءات الوقائية اذ تعد اللقاحات امنة ومن مناشئ عالمية رصينة ولأجل سلامة المواطنين من الوباء فأن اللقاح لا مخاوف منه ولابد من عدم الاستماع للشائعات التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفترض اخذ المعلومة من مصدرها الأساس .

وتابعت الشاوي بان أي لقاح يصل إلى العراق عن طريق وزارة الصحة هو آمن وفعال للاستخدام ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، مشددة على ضرورة أخذ اللقاحات لتقليل أعداد الإصابات وما يتبعها من الوفيات وكسر سلسلة انتشار هذا الوباء او تقليل مضاعفات الاصابة على الأقل .

حفل تكريم المتدربين من دورة اعداد المدربين

واقيم في رحاب جامعة البصرة للنفط والغاز حفل تكريم المتدربين من دورة اعداد المدربين TOTوالتي نظمتها شعبة التعليم المستمر في الجامعة.

واقيم الحفل بحضور رئيس الجامعة والمساعد الاداري الدكتور يوسف الاسدي والمساعد العلمي الدكتور عماد حسن رضا الخرسان ومدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور رعد زعلان حمود ومسؤول شعبة التعليم المستمر المدرس المساعد منتظر عريبي اللامي ، وتم توزيع شهادات المشاركة لمنتسبي شركة مصافي الجنوب بعد اجتيازهم الدورة بنجاح .

بدورهم عبر المشاركون عن امتنانهم للجامعة على تنظيمها هكذا دورات تدريبية تنمي من قدرات ومهارات منتسبي الشركات النفطية.

وكانت شعبة التعليم المستمر في الجامعة قد نظمت دورة عن تدريب المدربين لتطوير القدرات البشرية بمشاركة متدربين يمثلون شركة مصافي الجنوب .