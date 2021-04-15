“بيتكوين عند قمة غير مسبوقة

62.7 ألف دولار

الصباح الجديد ـ متابعة:

بلغت عملة بيتكوين المشفرة قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و741 دولارا ، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج أسهم شركة كوين بيس.

وبحسب “رويترز”، يعد إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على مؤشر ناسداك اليوم انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5 في المائة أمس. كما بلغت منافستها الصغرى إيثيريوم ذروة عند 2205 دولارات.

كانت شركات كبرى أبدت قبولها العملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

تجاوزت “بيتكوين” حاجز الـ60 ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء “تسلا” عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية. وكان نطاق تداولها ضيقا على مدار الأسبوعين الأخيرين.

وكانت شركة “كوين بيس جلوبل”، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، تقدمت في وقت سابق بطلب لطرح أسهمها للجمهور عبر إدراج مباشر في بورصة ناسداك.

وطرح “كوين بيس” يعد أول إدراج مباشر رئيس يتم في بورصة “ناسداك”، في حين أُدرجت جميع الشركات السابقة، بما في ذلك “سبوتيفاي تكنولوجي”، و”سلاك تكنولوجيز”، و”أسانا”، و”بالانتير تكنولوجيز”، في بورصة نيويورك.

وبدأت شركة “كوين بيس” أعمالها في عام 2012، إذ جمعت أكثر من 500 مليون دولار من داعمين منهم شركات “أندريسن هورويتز” ، و”وي كومبينيتور”، و”جرايلوك بارتنرز”، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وقُدِّرت قيمة الشركة بأكثر من ثمانية مليارات دولار في 2018 بعد جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار بقيادة “تايجر جلوبل مانجمنت”.

وستُدرج “كوين بيس” تحت الرمز COIN. وتقدم كل من “جولدمان ساكس جروب”، و”جي بي مورجان تشيس وشركاه”، و”ألين وشركاه”، و”سيتي جروب” المشورة بشأن الصفقة.

يشار إلى أن السلطات الكندية سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري لـ”بيتكوين” في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

تأتي الموافقة في الوقت الذي أعلن فيه جاك دورسي، مؤسس “تويتر” التعاون مع جاي زي مغني الراب، لإطلاق مؤسسة ترمي إلى تمويل تطوير “بيتكوين” لتصبح “عملة الإنترنت”.

ومنحت “لجنة الأوراق المالية في أونتاريو”، التي تشرف على بورصة تورونتو، الموافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة، الذي اقترحته شركة بربوس إينفستمنتس إنك.

من جهتها، قالت الشركة “إن هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم، الذي يستثمر مباشرة في عملة بيتكوين، التي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات، ما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية”.

وستكون منصة “جيميناي تراست” للعملات الرقمية، المشرف الفرعي على الصندوق، الذي ستديره الكندية “سي آي بي سي ميلون جلوبال سيكيوريتيز”.