الاربعاء .. كلمةُ جذع النخلة

سيحلُّ الاشقاءُ الخليجيون ضيوفاً أعزاء على بصرة المحبة والكرم وجذع النخلة ، في حدثٍ رياضيٍ كرويٍ مرتقب ومهم ، وهو «ديربي الخليج» بين العراق والكويت في مباراة بكرة القدم ، يوم الاربعاء 27 من الشهر الجاري ، تُمهّد الطريق لبطولة الخليج العربي 25 ، حيث ستتابع لجنة خاصة من البطولة هذه المباراة ، وسيحضرها قيادات رياضية معروفة من «الفيفا» في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ، وشخصيات رياضية شقيقة وصديقة .

انها مهمة كبيرة تقع على عاتق المسؤولين الرياضيين في العراق عامة ، والبصرة الغَنّاء بصورة خاصة ، فلابد ان تكون الاستعدادات والتحضيرات على قدر المسؤولية التي تقع على الجميع ، ومنهم المؤسسات الاعلامية والصحفيين الرياضيين ، لكي يظهر هذا الحدث الكروي ناصع البياض للاشقاء العرب وكذلك العالم ، لاننا بلد الحضارة والرياضة.

واعتبر مباراة الاسود مع الازرق قمة كروية مميزة ، لما يمتلكه الفريقان من مهارات فنية كبيرة وسمعة معروفة ، وايضا ، تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتكملة مشوارهما في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023

وان حضور رئيس الاتحاد الدولي للعراق ستكون فرصة جيدة للاتفاق معه مباشرة لحل عدة نقاط تخص الكرة العراقية ، ومنها ملف الحظر ورفعه عن ملاعبنا في بغداد وكل المحافظات العراقية، لاسيما بعد أصبحنا نمتلك أفضل الملاعب فضلا عن استتباب الأمن والاستقرار في بلدنا».»كلنا البصرةُ الفيحاء» التي ستجسد كرمها فيما سيقوله ملعب جذع النخلة.

كاظم العبيـدي