التطبيعية تطالب الكاظمي بايقاف «التجاوزات المنظمة» على درجال

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بايقاف «التجاوزات المنظمة» على وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وذكرت الهيئة في بيان، ان «الهيئة التطبيعية تستنكر الحملة المغرضة ذات التوجهات المريبة للشك التي يتعرض لها وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، من الإساءة لغايات معروفة، وتعدُ محاولات يائسة لخفافيش الليل من أجل التحكم بالمشهد الرياضي الذي عانى سلبيات عديدة تنخر في جسدهِ منذ سنوات». واضافت ان «التطبيعية تستغرب توقيت الحملة المغرضة الذي يتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتضان الاشقاء الكويتيين في البصرة الفيحاء، والتي تكشف بوضوح عن عدم الرغبة لدى البعض من توطيد العلاقات العربية أملا منهم في إيقاف عجلة التطور الرياضي لكي يعتاشوا على موائد الفساد».واكدت التطبيعية أن «وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رمزٌ كروي، قدم الكثير لمنتخباتنا الوطنية مع زملائه اللاعبين، وما زال ابناء شعبنا الطيب يستذكرون تلك الإنجازات بفخرٍ واعتزاز».

كما، اصدرت الهيأة اداراية لنادي الديوانية الرياضي، الاثنين، بياناً تستنكر فيه استهداف شخص وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وذكرت الهيأة في بيان، انه» في الوقت الذي ندعم به تولي نجومنا وشخصياتنا الرياضية المناصب المهمة في الدولة وضرورة تواجدهم والأستفادة من قدراتهم وخبراتهم الكبيرة، ندين ونستنكر الهجمة المزيفة التي طالت عدنان درجال من خلال فتح ملفات قديمة ترتبط بالأشقاء في دولة الكويت».

واضافت» انها لا تغني والاغرب انها تتزامن ومباراة منتخبنا الودية مع الكويت»، مؤكدة» وقوفها قلباً وقالبا مع السد العالي ومع جميع نجومنا الشرفاء ضد اي اساءة او تسقيط هدفه ايقاف عجلة الرياضة العراقية». كما دعت جميع الجماهير الرياضية والاعلام المنصف الى» ردع هكذا هجمات وتصرفات معيبة جداً بحق الرياضة العراقية ونجومها».

من جانب اخر، توجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أمس، الى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس وزارء الشباب والرياضة العرب وتسلم علم الدورة الرياضية العربية.وقال مدير مدير المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب إن « العراق كان من المؤمل ان يستضيف الدورة الرياضية العربية في العام السابق لكن جائحة كورونا عطلت هذا المسعى وهذه الاستضافة».واضاف عبد الوهاب أن « وزير الشباب والرياضة سيتسلم أيضاً شعار بغداد عاصمة الشباب العربي من المضيف السابق جمهورية تونس العربية خلال هذه الاجتماعات مبيناً ان العراق قادر على ان يستضيف هذين المحفلين على اتم وجه». إلى ذلك، أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن وزارة الشباب والرياضة ومعها المؤسسات الرياضية والحكومية والمدنية والإعلام ولجان العمل التطوعي سَتكون أمام مسؤولية واختبار حقيقي للنجاح في أسبوع عمل يجب أن يكون ناجحًا بإمتياز.