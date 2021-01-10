خمس خيارات امام حسم حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية

مطالبات بالاسراع في ارسال وفد سياسي الى بغداد

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

دعا نواب كرد من مختلف الكتل في مجلس النواب العراقي القيادة الكردية الى الاسراع في ارسال وفد سياسي رفيع المستوى الى بغداد، بهدف تهيئة الارضية لضمان تمرير حصة الاقليم في مجلس النواب ووفقا للاتفاق الذي توصلت اليه حكومة لاقليم مع الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية عن المكون الكردي شيروان ميرزا في تصريح للصباح الجديد، ان تمرير ما ثبت ميزانية الاقليم في مسودة قانون الموازنة، الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، صعب وفقا للموقف الحالي للكتل البرلمانية، وهو بحاجة الى بذل جهود كبيرة للابقاء على الحصة المقررة للاقليم في قانون الموازنة.

واضاف ميرزا، ان ابداء حكومة الاقليم استعدادها لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية مبادرة وعامل نساعد لتثبيت حصة مناسبة للاقليم في موازنة عام 2021 الذي اجريت القراءة الاولى له امس السبت.

وبينما لم يخف ميزا وجود خلافات حادة بين نواب الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية حول طبيعة ونوع العلاقت بين بغداد واربيل، الا انه اشار الى ان الجهود مستمرة لاحتواء تلك الخلافات وتوحيد المواقف والجهود بين الكتل الكردية والعمل سوية على تثبيت حصة مناسبة للاقليم في الموازنة.

واضاف ان حكومة الاقليم مستعدة لتسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية وتوظيف المتبقي لدفع مستحقات الشركات المنتجة، وان مطالبة بعض الاحزاب والقوى العراقية لحكومة الاقليم بتسليم ملف النفط كاملاً يفرض على الحكومة الاتحادية التزاما هي غير قادرة عل الايفاء به اتجاه الاقليم في الوقت الحاضر.

ودعا ميرزا القيادة الكردية الى الاسراع بارسال وفد سياسي رفيع المستوى الى بغداد للتحاور مع القوى السياسية العراقية، وتوضيح موقف الاقليم واستحقاقه في قانون الموازنة، وازالة اللغط الحاصل لدى بعض القوى السياسية، من موقف حكومة الاقليم وسعيها لتصفير الازمات مع الحكومة الاتحادية.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد كشفت عن تفاصيل مباحثاتها مع الحكومة الإتحادية، حول النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وإستحقاقات الإقليم من الموازنة الإتحادية.

وجاء في بيان أصدرته حكومة إلاقليم، أن”إقليم كوردستان كان وما يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية، لقاء حصوله على استحقاقته المالية”، وفقا للدستور.