2020 العام الاكثر صخبا ورعبا

بينما يواصل العالم معركته لاحتواء جائحة فيروس كورونا الجديد، من الصعب تذكر الحال قبل COVID-19، ومن جائحة قاتلة إلى حركة عالمية من أجل العدالة العرقية، شهد عام 2020 بالفعل نصيبه العادل من الأحداث المتغيرة للعالم.

جائحة كوفيد – 19

كان الحدث الأهم الذي تسبب بتعطيل الحياة في كل انحاء العالم، انتشار فيروس كورونا الذي تحول الى جائحة حيث وصل الى كل دول العالم تقريبا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في التاسع من كانون الثاني يناير، ظهور فيروس كورونا مميت في مدينة ووهان الصينية. في غضون أشهر، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 20 مليون شخص، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 751000.

ثورة تشرين

في العراق كانت ثورة تشرين التي بدأت في عام 2019 اهم حدث عاشه العراقيون بترقب وقلق حيث ووجهت الثورة بعنف كبير من القوات الامنية وقوات مكافحة الشغب، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) «الانتهاكات الكبيرة» من قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق، من دون تحديد كيفية معاقبتها. كذلك قالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة العراقية وعدت بإيقاف مسؤولين أمنيين كبار عن عملهم، وإجراءات إضافية محتملة بسبب ردهم الدموي على الاحتجاجات، وانتقدت عدم تناول التقرير لبعض من أخطر الانتهاكات التي ارتكُبت أثناء الاحتجاجات.

ومن ضمن الاحداث المهمة التي حصلت في عام 2020 :

استقالة الأمير هاري وميغان ماركل من العائلة الملكية

صدم دوق ودوقة ساسكس هاري وميغان ماركل العائلة الملكية في الثامن من كانون الثاني يناير عندما أعلنا أنهما سيتنحيان عن منصبهما بصفتهما «كبار» العائلة المالكة.

وفاة كوبي براينت

قُتل لاعب لوس أنجلوس ليكرز الأسطوري مع ابنته جيانا وسبعة آخرين عندما تحطمت مروحيتهم في كالاباساس، كاليفورنيا، في 26 يناير.

Bong Joon Ho يكتسح حفل توزيع جوائز الأوسكار

حصل فيلم Bong Joon Ho على أكبر عدد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي دولي في التاسع من شباط فبراير. وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم بلغة غير الإنجليزية بجائزة أفضل فيلم.

حكم هارفي وينشتاين

أدين صانع الشهرة في هوليوود في 24 من شباط فبراير باغتصاب ممثلة طموحة والاعتداء الجنسي على مساعد إنتاج تلفزيوني وأفلام. واحتفل العشرات من متهميه وأنصارهم بالحكم بوصفه لحظة فاصلة بالنسبة لحركة #MeToo.

انهيار سوق الأسهم 2020

تسبب جائحة الفيروس التاجي في ركود عالمي، حيث دخلت العديد من البلدان في حالة إغلاق. عانى مؤشر داو جونز الصناعي من أسوأ انخفاض في يوم واحد على الإطلاق في التاسع من اذار مارس.

احتجاجات على حياة السود

أشعلت عمليات قتل جورج فلويد وأحمد أربري وبريونا تايلور التي نفذتها الشرطة هذا العام موجة من المظاهرات السلمية – والعنيفة أحياناً – وأعمال الشغب في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء وحشية الشرطة والظلم العنصري.

تظاهرات هونغ كونغ

في الثاني من كانون الثاني يناير، شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، للمطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، خوفاً من أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح لبكين بالتدخل في ؤونها الداخلية.

وبعد ظهور الفيروس في الصين، توقفت هذه المظاهرات بسبب سياسة إجراءات الإغلاق والعزل التي فرضتها الحكومة.

حرائق أستراليا

اندلعت حرائق شديدة في أستراليا استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وأسفرت عن تدمير أكثر من 18 مليون هكتار من الغابات، وتركت 34 قتيلاً في الأقل، إضافة إلى مقتل عشرات الحيوانات. وفي 31 اذار مارس أعلنت الحكومة الأسترالية انتهاء موسم الحرائق بعد سقوط أمطار غزيرة.

اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني

في الثالث من كانون الثاني يناير، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد. وأدت هذه العملية إلى توتر العلاقات بشكل كبير بين الدولتين، وبعدها بأربعة أيام ردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد بالقرب من الأنبار والتي تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة نحو100 مجند أميركي بارتجاج في الدماغ.

سقوط الطائرة الاوكرانية

وفي الثامن من يناير، أسقطت إيران طائرة أوكرانية فوق طهران بعد إقلاعها بدقائق عن طريق صاروخين للحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم نحو 176 راكبا. وظلت إيران تنكر الحادث لعدة أسابيع، حتى اضطرت إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة.

اتفاقية التجارة

وفي 15 من كانون الثاني يناير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفاوض الصيني ليو هي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، بعد أشهر من المفاوضات. وبحسب الاتفاقية، تعهدت بكين بشراء بضائع أميركية بنحو 200 مليار دولار، وتوقع المراقبون تحسن في العلاقات بين الدولتين، إلا أن الخلاف بين البلدين تفاقم بعد تفشي فيروس كورونا.

محاكمة ترامب

وفي 16 من كانون الثاني يناير، بدأت محاكمة الرئيس الأميركي بتهمة استغلال سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني للتضيق على منافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن. وفي الخامس من شباط فبراير، أسدل الستار على المحاكمة بعد اربعة أشهر من التحقيقات بتبرئة ترامب.

البريكست

وفي يوم 31 من كانون الثاني يناير انسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً على عضويتها.

كورونا يضرب الصناعة العالمية

تكبد الاقتصاد العالمي خلال تسعة أشهر منذ تفشي جائحة كورونا المستجد، نحو 8.8 تريليون دولار، ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، بحسب تقرير بنك التنمية الآسيوي، وبرغم حزم التحفيز العالمية فإن 20 شركة عملاقة أصابها الفيروس بالإفلاس أو الخسائر الفادحة.

وتسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار)، بحسب تقريرين بحثيين.

خسائر القروض تهدد «إتش إس بي سي»

حذر إتش.إس.بي.سي مطلع أغسطس/آب الماضي من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديرا سابقا لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام.

وقال أكبر بنك أوروبي إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم.

وقال البنك إن احتياطياته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.

«بي بي» تكشف عن خسائرها

سجّلت شركة «بي بي» خسارة صافية تبلغ قيمتها نحو 16,85 مليار دولار في الربع الثاني من العام، على وفق ما أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط في أغسطس/آب الماضي، بعدما سدد كوفيد-19 ضربة للطلب على الخام وتسبب بهبوط أسعاره.

وأفادت «بي بي» في بيان بشأن إيراداتها أن «التداعيات الشديدة المستمرة لوباء كوفيد-19 تواصل خلق بيئة تجارية متقلّبة وصعبة».

شيفرون.. الخسائر تقيد عملاق النفط

أعلن عملاق الطاقة الأمريكي شيفرون، نهاية يوليو/تموز الماضي، عن تكبد خسارة قيمتها 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري بفعل شطب قيمة أصول ناجم عن تهاوي أسعار الوقود، وتخارج اضطراري من فنزويلا ونفقات ترتبط بخفض آلاف الوظائف.

دويتشه بنك يكشف عن خسائره

تحول دويتشه بنك للخسارة في الربع الأول من العام، حيث يخضع البنك لعملية إعادة هيكلة مكلفة، ويحاول التعامل مع الضغط على الإيرادات بعدما تضرر الاقتصاد العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك الألماني، الذي نشر بعض نتائج أعماله في أبريل/نيسان الماضي، أنه تكبد خسارة عائدة للمساهمين بلغت 43 مليون يورو (46.64 مليون دولار) في هذا الربع مقارنة بأرباح قيمتها 97 مليون يورو قبل عام.

«مترو» العالمية تصاب بنزيف الخسائر

أعلنت مجموعة «مترو إيه جي» الألمانية لتجارة الجملة سحب دليل الأرباح والمبيعات الخاص بها للعام المالي 2019/2020 في ظل التداعيات المحتملة لجائحة كورونا خلال النصف الثاني من العام.

وحتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، لم تتأثر أعمال «مترو» بشكل كبير جراء تفشي الجائحة، بل نمت بشكل قوي باتجاه تحقيق الأهداف الاسترشادية التي وضعتها المجموعة. ولكن الاتجاه العام للمبيعات والأرباح صار سلبيا منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتوقع «مترو» خسارة نحو 500 مليون يورو، أو ما بين 1.5% و2% نقطة من النمو المستهدف في المبيعات شهريا، في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد.

إيرادات أوبر «ترجع للخلف»

هبطت أرباح شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات 29% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.

وأعلنت UBER عن خسارة صافية قدرها 1.8 مليار دولار للربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران، مقابل خسائر قدرها 5.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، حيث تكبدت الشركة حينها 3.9 مليار دولار قيمة تكاليف تعويضات في هيئة أسهم.

ماذا ينتظرنا في 2021؟.. توقعات «مخيفة» من العرافة الشهيرة

برغم مرور 24 عاما على وفاتها، ما تزال توقعات العرافة البلغارية الكفيفة الشهيرة بابا فانجا، تثير الجدل بين مؤيدين يعتقدون بصحتها، ومعارضين يكذبونها.

وكشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية للعام 2021، حيث تنبأت بمعاناة العالم بسبب العديد من الكوارث في السنة المقبلة، لافتة إلى «تنين قوي» سيستولي على الأرض، حيث فسّر كثيرون ذلك بالهيمنة المتزايدة للصين في العالم.

ومن أبرز توقعات بابا فانجا للعام 2021، والتي أعلنت عنها قبل وفاتها في العام 1996، توصل العالم إلى علاج لمرض السرطان، حيث قالت: «سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية».

وزعمت العرافة أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته في 2021 (دونالد ترامب) سيعاني من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة اغتيال، وستواجه أوروبا هجوما كيماويا يشنه متشددون عليها.

وإلى جانب محاولة اغتيال بوتن، توقعت العرافة أن تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عملاق.

وحظيت بابا فانجا التي توفيت في 1996 عن عمر ناهز 85 عاما، بشعبية جارفة بعدما عدها كثيرون أنها نجحت في توقع الهجوم على أميركا سنة 2001، وانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في عام 2008.

ويلف الغموض شخصية العرافة البلغارية، حيث تتحدث بعض المصادر عن فقدانها لبصرها في سن الـ12، واختفائها لفترة أثناء هبوب عاصفة قوية، حيث أصبحت بعد ظهورها مجددا قادرة على توقع المستقبل.

ومن أشهر توقعات بابا فانجا للسنوات المقبلة، القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2028، وتحوّل الأرض لكوكب غير صالح للسكن بحلول عام 2341.

Google 2020: ما هو السؤال الأكثر بحثاً خلال العام؟

يقال أنه في أوقات عدم اليقين يبحث الناس عن المعنى. في هذا العام، بينما كان العالم يكافح جائحة فيروس كورونا ربما ليس من المفاجئ أن يبحث الناس أكثر من أي وقت مضى عن إجابات متعددة غلب عليها لماذا سمي فيروس كورونا بهذا الاسم؟

أعلنت Google إصدار هذا العام من البحث السنوي والذي يلقي نظرة على مصطلحات البحث الأكثر شيوعًا والأسئلة التي طرحها الأشخاص على محرك البحث في الأشهر الـ 12 الماضية ويقدم Google Year In Search 2020 لمحة عن الأسئلة والمخاوف التي كانت لدى الناس في عام شهد انتشار جائحة فيروس كورونا.

في عام حدده الوباء ليس من المستغرب أن تكون عمليات البحث المتعلقة بـ Covid في مركز الصدارة، أحد الأسئلة الأكثر بحثًا على Google: لماذا يسمى Covid-19؟

أسئلة أخرى مثل «لماذا حياة السود مهمة» و «لماذا تحترق أستراليا؟ سلط الضوء أيضًا على الأحداث والتحركات المهمة التي رأيناها في عام 2020».

في الهند تجاوز عدد عمليات البحث عن الدوري الهندي الممتاز تلك المتعلقة بفيروس كورونا، كان أحد أهم الاتجاهات في الهند هو «كيفية صنع بانير» – ويفترض أنه بفضل الإغلاق.

على الصعيد العالمي ظهر مصطلح بحث مثير للقلق، بحث العالم عن «كيفية المساعدة» أكثر من أي وقت مضى إلى جانب ذلك وصلت عمليات البحث عن قناع الرموز التعبيرية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق كما حدث في عمليات البحث عن «مقالب على الآباء» وينتهي فيديو البحث هذا العام من Google بملاحظة تبعث على الأمل حيث يذكّر عملاق الإنترنت الناس بالحلم الكبير والبقاء فضوليين.

أكثر الألعاب مشاهدة على اليوتيوب في 2020

أعلن موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب احصائياته عن كل ما يخص الألعاب على موقعه لهذا العام 2020 .

وذكر في بيانه الصحافي ان 2020 العام الأكبر على الإطلاق من حيث المشاهدات والاستخدام، فقد بلغ وقت المشاهدة 100 مليار ساعة وهو الرقم الاعلى في تاريخه و 40 مليون قناة ألعاب نشطة.

وتحول الكثير من الاشخاص إلى الألعاب على YouTube كوسيلة للعثور على التواصل والترفيه والمشاركات مع الأصدقاء والأحبة خلال الأوقات العصيبة التي مر بها العالم اجمع بعد اجراءات العزل وفرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا.

وشهدت عدة قنوات وانشاء المحتوى الخاص بالألعاب طفرة كبيرة 2020 وفقا للارقام التالية التي تم الكشف عنها:

Minecraft

إجمالى المشاهدات 201 مليار، وكل ما عليك فعله تشغيل اللعبة في جهازك، ثم قم بتحميل إحدى الخرائط التي قمت بتنزيلها أو إنشائها، وسيتم تشغيل ميزة تتبع الأشعة افتراضيًا، ولكن يمكنك تبديل التأثيرات أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.

Roblox

إجمالي المشاهدات 75 مليار، هي لعبة أونلاين متوافرة على أجهزة أندرويد وآي أو إس والحاسب الآلي والأكس بوكس ون مصممة للأطفال والمراهقين من عمر 8-18، حيث ينشئون شخصيتهم الرقمية وتزيينها وتلبيسها.

Garena Free Fire

إجمالي المشاهدات 72 مليار، تم إصدارها في 4 ديسمبر 2017، أصبحت اللعبة الأكثر تحميلًا للجوّال لعام 2019، نظرًا لشعبيتها، حصلت اللعبة على جائزة أفضل لعبة شعبية في تصويت من متجر جوجل بلاي في عام 2019.

Grand Theft Auto V

إجمالي المشاهدات 70 مليار، صدرت في 17 سبتمبر 2013 للاكس بوكس 360 والبلايستيشن 3. وتم الإعلان عن موعد صدورها لمايكروسوفت ويندوز في 14 أبريل 2015

Fortnite

إجمالي المشاهدات 62 مليار، هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، صدرت يوم 27 يوليو 2017م، وحصدت شعبية عالية، وهي تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز وماك أو إسوآي أو إس والأندرويد ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.

أغرب الحيوانات في 2020.. الكاميرات سجلت هذه الصور لأول مرة

يمكن وصف عام 2020 بعام المفاجآت الغريبة والصادمة في عالم الحيوان، لما تم رصده من صور لأغرب الحيوانات التي تم رصدها حول العالم وكانت كالتالي:

الكلب الأخضر

تفاجأ مزارع إيطالي في سردينيا بسرور عندما أنجب كلبه المختلط السلالة خمسة كلاب، أحدهم أخضر اللون، و ذكرت وكالة رويترز أن الكلب الصغير ولد لأم مختلطة مع أربعة إخوة وأخوات جميعهم لديهم فراء أبيض.

الثعبان ذو الرأسين

في فلوريدا، قدمت قطة منزلية هدية لمالكها وكانت ثعبان غير اعتيادي برأسين، حيث يوجد ثعبان المتسابق الأسود بشكل شائع في فلوريدا وهو ليس سامًا.

السلحفاة البيضاء

تم رصدها على شاطئ ساوث كارورلينا، وتداول الكثير عبر منصات السوشيال ميديا صوراً لها، معبرين عن دهشتهم لغرابة السلحفاة.

النمر الأسود

انتظر مصور هندي للحياة البرية لمدة ستة أيام لالتقاط هذا المنظر المذهل للنمر الأسود سايا مع رفيقته كليوباترا، وتم التقاط الصورة في يوليو الماضي.

الحوت الأزرق

الصورة المذهلة التقطها المصور سيمون لورينز، البالغ من العمر 42 عاما، من نيو تريتوريز في هونغ كونغ، خلال رحلة غوص، واستعمل كاميرا نيكون D850 مع عدسة سيجما 15 ملم ومجموعة «إسوتا إيسوتا» لتصوير الحوت قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

السلحفاة الصفراء

تم القبض على سلحفاة صفراء ذهبية في شبكة صيادين في غرب البنغال بالهند، عادة ما تكون السلحفاة الهندية ذات لون أخضر، وعدها الكثير إنها مقدسة.

أبوسوم أصلع

حصل حيوان أبوسوم يعاني من حالة صلع نادرة، على خزانة ملابس كاملة مليئة بالقطع الشتوية، في شكل تبرعات انهالت عليه فور إعلان وصوله لمركز تأهيل الحيوانات البرية في ولاية تكساس.

التمساح الوحش

التماسيح شائعة في فلوريدا ، وغالباً ما يتم رصدهم وهم يستحمون أو يهرولون ، وقد اعتاد السكان عليهم، لكن التمساح الوحشي هذا ألهم جنونًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضخامته.

النمر الذهبي

تم رصد هذا النمر في أحد حدائق الحيوان بالصين، وتعد هذه واقعة نادرة تحدث هناك، ما اثار حيرة الكثير بسبب تغيير لون النمر.

الضفدع الأصفر

التقط عامل في حديقة بالهند صورا لظاهرة غريبة حيث تحول لون جيش من الضفادع إلى الأصفر الزاهي بينما كانت تتجول وتتنقل حول حقل غمرته المياه.

أغلى خمس سيارات في عام 2020

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات الفارهة، والموديلات فائقة السرعة التي كانت على قوائم ترقب الطرح لعشاق السيارات حول العالم.

وقام موقع «هوت كارز»، بالكشف عن أغلى السيارات الجديدة التي طرحت منذ بداية عام 2020 الجاري، وجاء على رأس قائمة الأغلى بين موديلات العام، طراز أستون مارتن Valkyrie الرياضي الخارق.

أستون مارتن Valkyrie

وقال الموقع الأميركي أن طراز أستون مارتن، طرح بمحرك رياضي فائق السرعة ينتج قوة تصل لـ 1130 ألف حصان، بسعة 6.5 لتر، من فئة V12، وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميل في الساعة.

وطرحت شركة أستون مارتن البريطانية طراز Valkyrie للبيع بسعر يبدأ من 3.2 مليون دولار. سيارة Koenigsegg Jesko

وفي المركز الثاني، جاء طراز Koenigsegg Jesko من ماركة Koenigsegg السويدية المصنعة للسيارات الخارقة. ويعمل هذا الطراز بمحرك من فئة V8 يتنج قوة تصل لـ 1600 حصان، وتصل سرعته القصوى لأكثر من 300 ميل في الساعة، وتصل تكلفته لثلاثة ملايين دولار. مرسيدس AMG One

ومن بعده جاء بالقائمة طراز AMG One، من مرسيدس، والذي يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 1.6 لتر، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 124 ميل في الساعة خلال ست ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر هذا الطراز بسعر 2.72 مليون دولار. سيارة ريماك C2

وفي المركز الرابع جاء طراز «ريماك C2»، الذي طرح بمحرك خارق ينتج قوة 1985 حصان، وتصل تكلفته في الأسواق لـ 2.1 مليون دولار. لامبورجيني Aventador SVJ

وكانت خامس أغلى سيارة طرحت في 2020 طراز لامبورجيني Aventador SVJ، الذي طرح بمحرك من فئة V12 بسعة 6.5 لتر، وينتج قوة 759 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر بسعر 520,000 ألف دولار.

أموال وهواتف داخل أجسام المرضى

أغرب العمليات الجراحية في 2020

2020 عام مختلف بداية من فيروس كورونا الذي ضرب العالم وصولاً إلى رصد العديد من العمليات الجراحية الغريبة والصادمة التي قام بها الأطباء ليس في الوطن العربي فقط، بل حول العالم.

تفاجأ فريق طبي في المملكة العربية السعودية بأجسام غريبة في معدة مريض يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، قبل أن يتضح لهم أنه ابتلع مئات المسامير وقطع الزجاج، في حادثة نادرة تسبب بها مرض نفسي يعاني منه.

واضطر الفريق الطبي لإجراء عمل جراحي طارئ للمريض، لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام، وهو ما تم بنجاح، وبمجموع 230 مسماراً وقطعا من الزجاج.

من مصر، أنقذت العناية الإلهية صيادا قفزت سمكة داخل قصبته الهوائية وكادت تقتله وتمكن الأطباء من استخراجها على الفور.

ووفقاً لعدد من التقارير الصحافية، تبين أن المريض يعمل صيادا، وخلال عمله تمكن من اصطياد سمكة واكتشف وجود سمكة أخرى، فتأهب لاصطيادها واضعا الأولى في فمه، إلا أنها تمكنت من القفز لداخل فمه وحشرت على مدخل القصبة الهوائية.

وقد أقام أطباء صينيون جراحة لطفل ابتلع 123 حبة مغناطيسية ابتلعها في أثناء مشاهدة التليفزيون، بينما كان في المنزل بمفرده مع أخته البالغة من العمر 12 عامًا، بينما أصيب الأطباء بالصدمة لاكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسده بعدما علم والداه بالحادث وأخذاه للفحص.

ومن الصين أيضاً، استخرج الجراحون سلكًا كهربائيًا يبلغ طوله قدمين من مثانة لطفل بعد أن ظل عالقًا داخل جسده لمدة ثلاثة أشهر.

وفي المملكة العربية السعودية، استطاع فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من استخراج فرشاة أسنان من معدة عشرينية بالمنظار من دون تدخل جراحي.

ومن الصين أيضاً، كان رجل ستيني، يشعر بوجود شيء ما في عينه، وبعد أن ساءت حالته قرر التوجه إلى الأطباء، تم التعرف على السبب وهو وجود 20 دودة حية في عينه.

وقد تمكن الفريق الطبي من استخراج هاتف محمول ايضا وولاعة وعملات معدنية، من بطن المريض، وعقب العملية الجراحية، تم وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

واضطر الأطباء في السعودية لإخضاع طفل لعملية جراحية عاجلة لإستخراج جسم غريب ظهر في المريء وكان جسما مطاطيا .

في مصر، تمكن فريق طبي من استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن رجل مصري خلال عملية جراحية، استغرقت أربع ساعات متتالية.

وفي الهند استخرج فريق من الأطباء كتلة من الشعر يُقدر وزنها بحوالي سبعة كيلو جرامات من معدة مراهقة هندية في السابعة عشر من عمرها، بعد ان اعتادت مضغ خصل شعرها بلا هوادة منذ طفولتها.

الكشف على الفتاة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف أثبت أنها تعاني من حالة طبية نادرة تؤدي إلى نمو الشعر في معدتها ما يتسبب لها في الألم، نمو الشعر في المعدة كان آخر سبب قد يفكر به الأطباء لألم الفتاة.

وفي الجزائر أظهر فيديو متداول كيف أجرى الطاقم الطبي العملية الجراحية وإستخراج 10 قطع من أحجار الدومينو كانت متواجدة داخل بطن شخص.

ابرز وفيات 2020

رحل هذا العام عدد من المشاهير في عالم الرياضة والفن لاسباب عدة ابرزها فيروس كورونا، وقد فجعت الاوساط الرياضية والفنية برحيلهم، وكان عدد منهم توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

الشاعر عادل محسن بعد صراع مع المرض

توفي الشاعر الغنائي العراقي البارز ومقدم البرامج عادل محسن، بتاريخ 17 سبتمبر عن عمر ناهز الـ60 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية. وعانى من صراع طويل مع المرض، حيث ظل راقدا لعدة أشهر في أحد مستشفيات العاصمة العراقية.

الشاعر صباح الهلالي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، عن وفاة كل من الفنان الكوميدي خلف ضيدان، الذي سبق أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، والشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض يوم السابع والعشرين من تموز.

اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي

وودع الفنانون العراقيون زميلهم الكبير، والقدير، مناف طالب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ80 عاماً، يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، إثر مضاعفات إصابته فيروس كورونا، في المستشفى نفسه الذي ودع فيه اللاعب الدولي الأسطورة أحمد راضي الذي رحل بسبب الفيروس أيضا في الشهر نفسه.

«شيخ المذيعين» نهاد نجيب

توفي الاعلامي المخضرم نهاد نجيب الذي عرف برخامة وقوة صوته، يوم الاول من تشرين الاول في تركيا بعد صراع مع المرض

الفنان نزار السامرائي اثر ازمة قلبية

توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، صباح يوم الثالث من أكتوبر، عن عمر يناهز 69 عامًا، في أحد المستشفيات، إثر إصابته بأزمة قلبية.

فاليري جيسكار ديستان

توفي فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981 يوم الثاني من ديسمبر. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

كوبي براينت

وفي نهاية شهر يناير، توفي نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت وابنته جيانا و7 آخرين من أصدقاءه في حادث تحطم طائرته الخاصة.

روث بادر جينسبيرغ

تُوفيت قاضية المحكمة العليا والرائدة من أجل المساواة بين الجنسين في 18 سبتمبر عن عمر يناهز 87 عاماً. وكانت ثاني امرأة يتم تعيينها في المحكمة العليا.

إيدي فان هالين

توفي أسطورة موسيقى الروك إيدي فان هالين، 65 عاماً، بعد معركة استمرت عقوداً مع السرطان في 6 أكتوبر. تم تشخيص عازف الجيتار الشهير، المعروف بأغاني مثل «Jump» و«Hot for Teacher»، لأول مرة بسرطان الفم في عام 2000.

الوفاة الأكثر تأثيرا في الوسط الفني المصري والعالم العربي كان للراحلة رجاء الجداوي التي شغلت الجميع بصراعها الطويل مع فيروس كورونا، واستسلمت بالنهاية بعد تسبب الفيروس في مضاعفة تأثير أمراض أخرى كانت تعاني منها، وتم دفن الفقيدة بجوار خالتها النجمة الراحلة تحية كاريوكا.

محمود ياسين بعد اصابته بالزهايمر

خسائر الفن المصري كانت مؤلمة وصادمة، فقد ودع الوسط الفني نجم السينما محمود ياسين بعد سنوات من المعاناة مع مرض الزهايمر، وتم تأجيل الدفن ليوم واحد انتظارا لقدوم عائلته من داخل مصر وخارجها وترتيب المدفن المهجور، وتلقت الأسرة العزاء في حديقة مفتوحة تنفيذا للتعليمات الوقائية.

شويكار ونادية لطفي

كما فقد الوسط الفني المصري النجمة شويكار وتردد وقتها أنها أصيبت بفيروس كورونا ولكن تبين لاحقا أن الشائعة غير صحيحة، والتزمت الأسرة بعدم إقامة جنازة كبيرة ولم تقبل العزاء لظروف حظر التجمعات، وكانت الخسارة الثالثة مؤلمة برحيل الفنانة نادية لطفي بعد أسابيع قليلة من تكريمها في مهرجان الإسكندرية.

رحيل عدد من نجوم الكوميديا

كما توفى النجم الكوميدي حسن حسني لتتحقق نبوءته في أثناء تكريمه في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قال وقتها الحمد لله إنكم لحقتوا تكرموني قبل ما أموت.

كما ودعت مصر النجم محمود القلعاوي، والفنان المنتصر بالله، والنجم جورج سيدهم بعد صراع طويل مع جلطات المخ، والممثل إبراهيم نصر صاحب برنامج «الكاميرا الخفية».

كما رحل الفنان اللبناني سمير حنا وهو أحد عمالقة الفن اللبناني منذ أكثر من 35 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 75 عامًا.

الاعلامية نجوى قاسم

صدمة أخرى تعرض لها الوسط الفني العربي بعد إعلان وفاة الإعلامية نجوى قاسم، التي عثر عليها ميتة في منزلها، وتم ترجيح اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.