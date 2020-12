أحداث غيرت العالم في عام 2020

كان عام 2020 مليئاً بالأحداث، على الرغم من أن العديد من الناس مغلقون في منازلهم معظم العام بسبب الوباء، لكن هذا لم يكن الشيء الغريب الوحيد الذي حدث هذا العام، من الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية من جميع الأماكن، يتميز هذا العام ببعض الأحداث غير المتوقعة حقاً، هنا بعض الأحداث الغريبة التي غيرت العالم في عام 2020.

العالم في قبضة جائحة COVID-19

لا شيء أكثر غرابة من جائحة يمكن أن تضرب العالم، شهد عام 2020 ملايين الإصابات والوفيات بسبب جائحة COVID-19؛ حيث انتشر فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، فرضت العديد من البلدان عمليات إغلاق صارمة وأُغلقت المدارس والكليات والمكاتب والمؤسسات الأخرى للسيطرة على الوباء، توقف العالم حرفياً.

وفاة مفترضة لـ Kim Jong-un

انتشرت الوفاة المفترضة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار الشائعات حول وفاته، بدأ مستخدمو الإنترنت في دعم شقيقة كيم يو جونغ؛ لتولي زمام الأمور وقيادة الديكتاتورية، بينما نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وقال أليخاندرو كاو دي بينوس، إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونج أون «كاذبة وخبيثة»، وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها، إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ، حسب المعلومات المتوفرة، 36 عاماً من عمره، أصيب بمرض وكان «في خطر كبير»، وتعرض مؤخراً لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.

وذكرت تقارير أن زعيم كوريا الشمالية، تعرض لنكسة صحية وخضع لعملية جراحية في القلب، وتخلف مؤخراً عن حضور الاحتفالات بعيد ميلاد جده في 15 أبريل.

غزو بولندا جمهورية التشيك عن طريق الخطأ

في تحول غريب للأحداث، غزت بولندا جمهورية التشيك لفترة وجيزة، فيما أطلق عليه فيما بعد «سوء تفاهم»؛ حيث منعت القوات البولندية، الزوار التشيكيين من زيارة كنيسة صغيرة، في محاولتها لفرض إجراءات مكافحة الوباء، ولكن الكنيسة الصغيرة وجدت لاحقاً أنها موجودة في الأراضي التشيكية.

صدور دليل فيديو جسم غامض

أصدر البنتاغون في الولايات المتحدة ثلاثة مقاطع فيديو رفعت عنها السرية، والتي تبين أنها دليل على «ظاهرة جوية غير مبررة»، معظم الناس لديهم علاقة مباشرة مع الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs).

وأكد تقرير الصحيفة أن أطقم جوية عدّة وصفت الجسم، الذي حلّق على ارتفاع منخفض فوق الماء قبل أن يذهب بسرعة فائقة بعيداً، بأنه «على شكل مستطيل طوله 40 قدماً»، وكشف مقطع فيديو التُقط عام 2015 تتبّع بقعة بيضاء صغيرة بواسطة نظام الأشعة تحت الحمراء؛ إذ يحلّق جسم مجهول على ارتفاع منخفض فوق المحيط، فيما وصف طيار آخر الجسم بأنه «أشبه بطائرة مسيّرة».

وفي مقطع فيديو آخر من عام 2015، يظهر جسم طائر يخترق السحب ثم يتباطأ ويبدأ في الدوران من وضع الثبات.

الجراد في كل مكان

كما لو أن الوباء لم يكن كافياً، فرضت أسراب من الجراد حصاراً على دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية في يوليو 2020، ومن المعروف أن الجراد يقوم بزيارة موسمية إلى مناطق معينة من البلاد، ولكن في بلد يعاني من الوباء؛ فقد استغرق الأمر الجميع على حين غرة، تسبب هجوم مماثل للجراد في غرب أفريقيا أيضاً في حدوث ضجة هذا العام، ويطلق على جراد الصحراء أحياناً: الآفة الأكثر تدميراً في العالم؛ فعندما تزيد أعداد الجراد تتجمع مع بعضها وتشكل أسراباً، وعندها تتحول هذه الحشرات من الطور الانفرادي المنعزل غير المضر نسبياً إلى الطور التجمعي الذي يعيش في جماعات، وتتضاعف أعداد هذه الحشرات في الطور التجمعي 20 مرة في ثلاثة أشهر، وقد تصل كثافتها إلى 80 مليون جرادة لكل كيلومتر مربع.

«تيك توك» الأكثر تحميلاً عام 2020

أصبحت منصة الفيديو القصيرة «TikTok» التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم في عام 2020. وفقاً لتقرير صناعي حول اتجاهات الأجهزة المحمولة «app annie»، تجاوز تطبيق الـ«TikTok» تطبيق الـ«Facebook» للحصول على المركز الأول، وجاء «Facebook» في المرتبة الثانية، تلاه تطبيقان آخران «WhatsApp» و«Instagram» في المرتبتين الثالثة والخامسة على التوالي.>> بينما احتل تطبيق «Zoom» لمؤتمرات الفيديو المركز الرابع

الاعتماد على الهواتف..بسبب الوباء

وكشف التقرير أنه بسبب الوباء، يقضي الناس معظم وقتهم على هواتفهم الذكية. ليس هناك من ينكر أنه حتى بالنسبة للأشياء الأساسية مثل طلب الخضار أو شراء البقالة، كان على الناس الاعتماد على هواتفهم. كما أدى الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا إلى إعاقة التنقل، وبالتالي عمل غالبية السكان من المنزل واستخدموا تطبيق «Zoom» للوفاء بالتزاماتهم المهنية.

وشهدت تطبيقات الأعمال نمواً بنسبة 200٪ بعدما أصبحت مؤتمرات الفيديو شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وشُوهد النمو الرئيسي «40٪» في تطبيقات البث؛ حيث بدأ الناس في بث المزيد من العروض والأفلام. كما نمت تنزيلات تطبيقات الألعاب بنسبة 35٪؛ حيث كانت هناك زيادة كبيرة في اللاعبين أيضاً سواء كانت ألعاباً عادية أو ألعاباً تنافسية مثل بابجي موبايل أو فورتنايت وغيرها.

حظر التيك توك في الهند من قبل الحكومة

كما نما الإنفاق العالمي ليصل إلى 112 مليار دولار؛ أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالعام الماضي. وتُعد اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي الأسواق الرئيسية لنظام «iOS»، بينما قادت كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة النمو على متجر «Google Play».

تم حظر «TikTok» في الهند من قِبل الحكومة. كان لدى التطبيق أكثر من 200 مليون مستخدم، لكن تم إيقافه من متجر «Google Play» ومتجر «Apple App Store» في الهند؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أثارتها الحكومة.

رفاهية الموظفين..ترتبط بعودة التيك توك

في الولايات المتحدة أيضاً، تم توقيع أمر تنفيذي من قبل إدارة ترامب يطالب بحظر التطبيق في البلاد، وطالب ترامب شركة «Bytedance» الصينية ببيع أعمالها الأمريكية لشركة أمريكية، ومع ذلك ظل «TikTok» التطبيق الأكثر تنزيلاً في عام 2020. في العام الماضي، كان «TikTok» ثاني أكثر التطبيقات تنزيلاً على مستوى العالم.

لا يزال «TikTok» يحاول العودة إلى الهند، ولم يحل مكاتبهم في الهند. أكد رئيس «TikTok – India»، نيخيل غاندي، لموظفيه في رسالة بريد إلكتروني أن الشركة تحاول جاهدة العودة والعمل من كثب مع الحكومة للاهتمام بالقضايا التي أُثيرت: «نبقى ملتزمين بالتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه منصاتنا على المجتمع. لقد كان موظفونا في صميم عملنا، ونحن نولي أهمية قصوى لرفاهية موظفينا الشخصية والمهنية»

أفضل الصور التي التقطت في عام 2020

للتنافس لتقديم أفضل صور يتم التقاطها خلال هذا العام أعلنت سوني العالمية أسماء الفائزين بجوائز لمحترفي التصوير الفوتوغرافي 2020. وفاز بابلو ألبارينغا بلقب مصوّر العام عن عمله حول المجتمعات الأصلية في أمريكا اللاتينية. *بابلو ألبارينغا، مصور فوتوغرافيا وثائقية من الأوروغواي، حصل على لقب مصوّر هذا العام عن سلسلة أعمال أطلق عليها اسم «سيدز أوف ريزيستانس»، والتي تسلط الضوء على معاناة المجتمعات الأصلية في أمريكا اللاتينية.

السلسلة تستكشف حياة الشعب والأرض – تلك الأراضي المقدسة حيث ترقد رفات الأجداد.

وقد التُقطت الصور من علٍ، وبدا أبطال تلك الصور كما لو كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل أرضهم.

كما أُعلنت أسماء الفائزين في سباقات التصوير الفوتوغرافي: المفتوحة، والطَلبة، والشباب. ،TOM OLDHAM واحتفل السباق المفتوح بالقوة الكامنة في الصور الفردية.

جائزة السباق المفتوح لهذا العام

حصد الجائزة:

توم أولدام، عن صورة التقطها لـفرانك بلاك، العضو المؤسس في فرقة بيكسيز الأمريكية لموسيقى ما يُعرف بـ الروك البديل. وقد التُقطت الصورة بالأساس لمجلة موغو الموسيقية.

أيوانا سكيلاراكي، عن كلية الفنون الملكية، حصدت جائزة سباق الطلبة عن سلسلة تقدمت بها باسم «إيفوريا»، والتي تناقش قضية الاستدامة عبر سلسلة من الصور الملتقطة ليلاً للوائح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، ومزارع الطاقة على جزيرة تيلوس في اليونان. صدر الصورة، HSIEN-PANG

جائزة سباق الشباب لهذا العام

ذهبت إلى شاب من تايوان يُدعى شيان-بانغ هسي ويبلغ من العمر تسعة عشر عاماً. واستحق هسي الجائزة على صورته التي أطلق عليها اسم «هاري»، والتي تصور فناناً يؤدي عرضاً في الشارع، حيث يبدو وكأنه يحثّ الخطى، لكنه في الحقيقة يقف ساكناً بلا حراك.

فئة العمارة

حصدت ساندرا هيربر الجائزة عن سلسلتها التي أطلقت عليها اسم «آيس فيشينغ هاتس». »هذه الأكواخ والتي يجب أن تكون قابلة للنقل، تحمي قاطنيها وتهيئ لهم فرصة الصيد تحت الثلوج». *وذهبت الجائزة في فئة الوثائقيات إلى تشانغ مينغ هو، والذي ركّز اهتمامه على المتظاهرين في سلسلة أطلق عليها اسم «ووندز أوف هونغ كونغ».

»وتشير تقارير إلى أنه ومنذ اندلاع المظاهرات، شهدت حالات الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة ارتفاعاً فيما بين السكان».

المركز الأول في فئة البيئة .. لروبين هينش

وذلك عن سلسلة صور أطلق عليها اسم «واهالا»، والتي ترصد آثار صناعة النفط على المجتمعات والنظم البيئية في دلتا النيجر.

وتبلغ مساحة دلتا النيجر نحو 70 ألف كم مربع، وقد تكونت من تجمُّع الرواسب. ويعيش عليها أكثر من 30 مليون شخص من 40 عرقية مختلفة، ويكونون جميعاً نسبة 7.5 في المئة من إجمالي سكان نيجيريا.

وكانت دلتا النيجر تزخر بمجمّع ثري للغاية بالتنوع البيولوجي، وقد ظل ذلك الوضع قائماً حتى عرفت هذه الدلتا صناعة النفط.

*وحصد روني بينرت الجائزة في فئة المناظر الطبيعية عن سلسلة من الصور أطلق عليها اسم «توري» – ويصور فيها بوابات يابانية تقليدية يشيع وجودها في مداخل المزارات المقدسة في العقيدة الشنتوية.

صورة: حيوان البانغول في خطر

لفتت هذه الصوة للمصور برينت ستيرتون الأنظار وكانت في فئة العالم الطبيعي والحياة البرية. وهي لحيوان البانغول أو آكل النمل وهو حيوان حرشفي ومن أحد أكثر الثدييات التي تتعرض للتهريب حول العالم. وتشير الإحصاءات التقديرية إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تهريب نحو مليون من هذه الحيوانات إلى آسيا».

جائزة فئة البورتريه

فاز سيزار ديزفولي في فة البورتريه عن صور التقطها لأشخاص تم إنقاذهم من الغرق أثناء عبور البحر المتوسط على ظهر قارب مطاطي. وأطلق سيزار على هذه السلسلة اسم «باسنجرز».

التقطت هاتان الصورتان بعد دقائق من إنقاذ صاحبيهما من الغرق. وكانا قادمين من الشواطئ الليبية على متن قارب مطاطي.

فئة الصور الرياضية

فاز لوبيز سوتو بالجائزة الأولى عن صورة التقطها لمصارعين من السنغال.

هذه المباريات تقام في ملاعب وتجتذب جمهوراً من المشاهدين يبلغ تعداده أحياناً 50 ألف متفرج. وينظر الكثيرون إلى هذا النوع من الرياضات على أنه جزء من الحياة والتقاليد والثقافة الأفريقية

فئة الحياة الصامتة

فاز أليساندرو غندولفي بالجائزة عن سلسلة صور أطلق عليها اسم «إيمورتالتي إنك» والتي تعني «هل يمكن للإنسان أن يصبح خالداً؟ قليلون مَن يصدقون ذلك».

أبرز عطور زهرية في حصاد 2020

تحتل العطور الزهرية مكانة كبيرة لدى كثيرات من النساء، نظراً الى رائحتها الناعمة والفواحة في الوقت نفسه. وخلال عام 2020، أصدر العديد من الدور العالمية عطوراً جديداً ارتكزت على رائحة الزهور بمختلف أنواعها.

وفي هذا المقال، حصاد لأبرز سبعة عطور نسائية زهرية لعام 2020.

Miss Dior Rose N›Roses Eau de Toilette

إنه عطر زهري نابض بالحياة من ديور Dior، حيث يشتمل على باقة من أروع الزهور التي يعد جنوب فرنسا موطنها الأصلي، الى جانب رائحة الحمضيات المنعشة، مما يشكل مزيجاً منعشاً يدوم طوال النهار ليبث رائحتك في كل مكان.

Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette

إنه عطر زهري منعش يحاكي أجواء الربيع والصيف المليئة بالمرح والحيوية، فهو مزيج من الزنبق والعنب والكمثري الطازج، وعندما تستخدمينه سيشعرك كأنك تتمشين في حديقة مليئة بأجمل الزهور.

Tom Ford Rose Prick

إنه عطر زهري فاخر من توم فورد Tom Ford، يتركز في تركيبته على باقة مغرية من الورود التركية والمجرية، التي تجعل إطلالة المرأة فؤثرة لدى الآخرين، وتضفي عليها لمسة في غاية الجمال والأنوثة. يشكل عطر Tom Ford Rose Prick تجربة مميزة، فرائحته ستأسرك من الاستخدام الأول.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

إنه عطر زهري فواح من قوتشي Gucci، يعتمد في تركيبته على نغمات التوت الأحمر والغردينيا والباتشولي، التي تشكل في ما بينها رائحة منعشة ومركزة تدوم طويلاً لتمنحك عبيراً آسراً يلفت الأنظار إليك. بالإمكان تشبيه هذا العطر بحديقة ملونة معبأة في زجاجة.

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

إنه أحد أفضل وأرق العطور الفرنسية التي تعتمد في تركيبتها على الأزهار، فهو يرتكز على نغمات الخزامى وزهر البرتقال، مع لمسة من المسك ذي الرائحة الآسرة، ليشكل نوتات مختلفة من الأزهار والفاكهة تخلق تجربة عطرية مميزة وفريدة من نوعها.

Her Blossom Eau de Toilette

هل تحلمين بالتنزه في حديقة غرين بارك في لندن، وتنشّق رائحة الفاوانيا وأزهار البرقوق؟ هذا العطر من بربري Burberry، سيحقق لك هذا الحلم، فرائحته الفواحة ستنقلك الى تلك الحديقة الرائعة، وتدوم طويلاً لتوفر لك شعوراً لا مثيل له طوال النهار.

Flowerbomb Dew Eau de Parfum

يتميز هذا العطر من فيكتور رولف Viktor&Rolf، برائحته الزهرية الفواحة مع لمسة رائعة من المسك تذوب في بشرتك لتجعل منك امرأة تضج جمالاً وأنوثةً، وتوفر لك إحساساً متوهجاً.

أكثر الشخصيات المؤثرة في عام 2020

القائمة السنوية التي تختار فيها أكثر مئة شخصية مؤثرة في العالم، مقسّمة إلى خمس مجموعات هي: الرواد، الفنانون، الزعماء، رجال المال والأعمال والرموز…أبرزت «التايم» أن القائمة تصدر سنوياً منذ 20 عاماً، وقالت: «لم يكن هناك مثيل لهذا العام قط، عام من الأزمات المتعددة في جميع أنحاء العالم»…وتابعت: «قائمة هذا العام تبدو مختلفة كثيراً عما كان يتوقعه أي منا قبل ستة أشهر. هناك الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة التقليدية من رؤساء الدول والمديرين وغيرهم، لكن يوجد أيضاً العديد من الأفراد غير العاديين الأقل شهرة الذين انتهزوا اللحظة لإنقاذ الأرواح، وإطلاق حراكات، ونشر الإيجابية، وإصلاح العالم».

وعكست القائمة أيضاً الاهتمام العالمي بحراك ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عن حقوق أقلية الأويغور المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في الصين، علاوةً على دور الأطباء في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا. واشتملت على عدد قياسي من الأطباء والممرضات والعلماء…كما تغطي القائمة أشخاصاً من مجموعة واسعة من الخلفيات وتمثل الأشخاص الذين تركوا بصمة في المجتمع.

أنتوني فوسي

لقد شكل جائحة الفيروس التاجي تحدياً للمجتمع الصحي في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، التي لا تزال واحدة من أكثر الدول تضرراً من الفيروس، لعب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية دوراً حيوياً في إرشاد البلاد.

تم إدراج الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في قائمة هذا العام. لقد كان شخصية متكاملة في جميع أنحاء استجابة البلاد لوباء الفيروس التاجي.

بونغ جون هو

وصل المخرج الحائز على جائزة الأوسكار إلى القائمة لجلب السينما الكورية الجنوبية إلى العالم.

تساي إنغ ون رئيسة تايوان

رئيسة تايوان وصلت إلى القائمة لتحديها أهداف الصين الحثيثة لإدخال البلاد تحت أراضيها.

ميكايلا كويل

الممثلة البريطانية التي ابتكرت ولعبت دور البطولة في مسلسل نيتفليكس Chewing Gum وHBO الأصلي I May Destroy You) 2020) هذا العام قد جلبت نظرة دقيقة للغاية بشأن التحرش الجنسي من خلال عملها الأخير.

كامالا هاريس: مرشحة نائب الرئيس من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة هي أول امرأة وأول شخص من أصل هندي-أسمر اللون يترشح لهذا المنصب.

مؤسسو Black Lives Matter أليسيا غارزا وباتريس كولورز وأوبال تومتي: اكتسب مؤسسو إحدى أهم حركات العدالة الاجتماعية في عام 2020 احترام المجتمع الأسود لتضخيم أصواتهم والمطالبة بتغيير حقيقي في مجتمع عنصري.

بلكيس: كانت المرأة الهندية البالغة من العمر 82 عاماً من المتظاهرين النشطين في شاهين باغ الذي أصبح رمزاً للمقاومة ضد تعديل المواطنة للحكومة الهندية.

وعد الخطيب

الصحفية والناشطة والمخرجة السورية أظهرت للعالم حقيقة بلد مزقته الحرب من خلال موهبتها الفريدة. حاز فيلمها «For Sama» على تقدير دولي لتصويره التكلفة البشرية للحرب السورية.

The Weeknd: المغني هو واحد من أكثر الفنانين استماعاً على برنامج الأغاني المشهور Spotify. تم فوزه بأغانيه المنفردة Blinding Lights كأفضل أغنية بوب منفردة لعام 2020.

مايكل بي جوردان

الممثل الذي لعب دور البطولة مع تشادويك بوسمان في فيلم Black Panther يعتبر أن من مسؤوليته تمثيل أصحاب البشرة السمراء وتحطيم الصور النمطية.

لينا عطالله..إعلامية وصحفية مصرية، هي المؤسس المشارك ورئيس تحرير صحيفة مدى مصر وهي صحيفة مصرية مستقلة على الإنترنت، وكانت تدير سابقاً تحرير صحيفة «إيجيبت إندبندنت» قبل إغلاقها في عام 2013. وهي ناشطة في مكافحة تقييد الصحافة الحرة ووصفتها جريدة تايم الأمريكية بأنها «قائدة الجيل الجديد»، وأطلقت عليها لقب «مكراكرز العالم العربي».

يوسف العتيبة

وجاء السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ضمن الأسماء التي اختارتها المجلة لهذا العام، إلى جانب العديد من الشخصيات المؤثرة عالمياً.

وذكرت المجلة، عبر موقعها الإلكتروني، أن العتيبة يتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في واشنطن، ونجح في بلوغ هذه المكانة المؤثرة من خلال نشاطه الدبلوماسي والاجتماعي في واشنطن، إلى جانب نشاطه الخيري أيضاً، الأمر الذي مكنه من بناء شبكة علاقات وصداقات متشعبة ومؤثرة.

سيلينا جوميز

أدرج اسم النجمة الأمريكية «سيلينا غوميز» ضمن القائمة بسبب إنجازاتها وأعمالها الخيرية على نطاق واسع، بالإضافة إلى اعتبارها شخصية إيجابية وحقيقية بنظر متابعيها ومحبيها. الإضافة إلى إطلاق ألبومها الثالث Rare، أطلقت سيلينا برنامج الطبخ خاصتها Selena + Chef الذي يبث على منصة HBO Max، وستقوم ببطولة وإنتاج سلسلة Hulu الكوميدية Only Murders in the Building.

كما أطلقت خط التجميل الخاص بها، والذي تعهدت من خلاله بجمع 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات لصالح خدمات الصحة العقلية في المجتمعات المحرومة. لقد استخدمت منصتها الهائلة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع التصويت ودعم حركة «Black Lives Matter».