جائزة الشيخ زايد للكتاب تستقبل ترشيحات قياسية

في دورتها الخامسة

متابعة الصباح الجديد:

قالت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات الاثنين إنها تلقت مشاركات قياسية في دورتها الخامسة عشرة (2021/2020) بلغت 2349 مشاركة في فروعها التسعة بزيادة 23 بالمئة عن الدورة السابقة.

وقالت الجائزة في بيان إن لجنة القراءة والفرز انتهت من تقييم الأعمال المتقدمة “خلال سلسلة اجتماعات افتراضية مكثفة” لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية التي تشمل إعلان القوائم الطويلة لكل فرع اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت إلى أن مصر تصدرت أعلى المشاركات العربية وبعدها العراق ثم السعودية والجزائر والأردن والمغرب والإمارات وتونس ولبنان فيما تصدرت بريطانيا المشاركات الأجنبية تليها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا.

وقال علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة “فخورون بالنمو المتواصل في أعداد الترشيحات رغم التحديات القائمة جراء الجائحة والتي أثرت على عالم النشر وصناعة الكتب”.

تشمل الجائزة فروع (الآداب) و(الترجمة) و(الفنون والدراسات النقدية) و(أدب الطفل والناشئة) و(التنمية وبناء الدولة) و(النشر والتقنيات الثقافية) و(المؤلف الشاب) و(الثقافة العربية في اللغات الأخرى) إضافة إلى (شخصية العام الثقافية).

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع الجائزة سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).