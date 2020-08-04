تسميم ونفوق مئات الاطنان من الاسماك قرب الديوانية ونائب يحمل الداخلية المسؤولية

بغداد-الصباح الجديد

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري امس الاثنين، عن نفوق مئات الاطنان من الاسماك في النهر الثالث للمصب العام بعد القاء مجهولين للمواد السمية في حوض النهر.

وقال البديري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هناك كارثة بيئية واقتصادية واستهداف مقصود للثروة السمكية من خلال نفوق مئات الاطنان من الاسماك في النهر الثالث المصب العام بعد القاء مجهولين للمواد السمية في حوض النهر وخاصة في المناطق الواقعة بالقرب من محافظة الديوانية”.

وحمل البديري “وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة لاهمالها وضع نقاط ثابتة او متحركة للشرطة النهرية وباقي الصنوف المرتبطة فيها بغية عدم فسح المجال للعابثين والمخربين لاستهداف الثروة السمكية”.