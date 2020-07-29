الفرطوسي يكشف في مؤلفه السادس حقائق وأسرار الكرة بين (1980 ـ 2001)

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر الزميل الصحفي الرياضي، أمير الفرطوسي، مؤلفه السادس، وأتى بعنوان «الكرة العراقية حقائق وأسرار، شهادات لاعبين دوليين ما بين اعوام (١٩٨٠-٢٠٠١)، بعدد صفحات 140، تناول فيه المؤلف مسيرة الكرة العراقية بهذه الفترة، قيد فيها شهادات لنحو 50 من الشخصيات الإدارية والتدريبية ولاعبي الكرة.

المؤلف تضمن رحلة في تصفيات كأس العالم والنهائيات المونديالية 1986 في المكسيك، ودورات الألعاب الأولمبية بنسخها 80 و84 و1988، ودورة نيودلهي 1982، ونهائيات أمم آسيا 1966، ودورات الخليج العربي 82 و84 و86 و1988، وقصة نادي الرشيد الرياضي، تناول في فصوله الباحث العديد من النقاط التي كانت مخفية عن الجمهور في تلك السنوات، وكشف الفرطوسي ان هنالك اتصالات عدة طالبته ان يركز في اصدار جديد على اسرار الأندية في المشاركات الخارجية.

وللمؤلف أمير الفرطوسي، إصدارات سابقة هي « ناطق هاشم الاسطورة الخالدة 2013 ، العدسة والارشيف الجزء الاول ٢٠١٣ الجزء الأول، والعدسة والارشيف ٢٠١٤ الجزء الثاني، وغانم عريبي صقر الدفاع الطائر ٢٠١٥، وايام مع الاسود ٢٠١٨، ويسعى الفرطوسي في المدة المقبلة إلى اصدارات جديدة أولها يتعلق بسيرة احد لاعبي منتخبنا الوطني في مونديال المكسيك 1986 ، والثاني هو تاريخ شعار الاتحاد العراقي لكرة القدم.

جدير بالذكر ان المؤلف، يواصل دراسته في كلية الفنون الجميلة/ قسم التصميم الطباعي.