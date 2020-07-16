أستراليا تبحث فرض مزيد من القيود لاحتواء التفشي المتزايد لكورونا

الصباح الجديد-وكالات:

قال رؤساء وزراء ولايات أسترالية إن الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان في بلادهم ستفرض قيودا أشد صرامة على التنقل، إذا لم تتم السيطرة سريعا على تفشي مرض كوفيد-19.

وأشار رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، إلى مخالفة أقلية من الأشخاص لأوامر العزل التي تتطلب من الناس البقاء في منازلهم، باستثناء عدد قليل من الأنشطة المسموح، بها محذرا من إمكانية تمديد القيود.

وقال أندروز للصحفيين في ملبورن: “إذا لم يفعل الناس الشيء الصواب فسيتعين علينا الانتقال إلى فرض قيود إضافية واحتمال إطالة أمد هذه القيود”.

من جهته قال ريك نوجنت، نائب مفوض شرطة فيكتوريا إنه تم تغريم أكثر من 500 شخص لعدم التزامهم بالحظر.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت العشرات من حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الأخير، قالت رئيسة الوزراء، غلاديس بيريغكليان، إن الولاية ستحتاج على الأرجح إلى قيود جديدة. واستبعدت مع ذلك تطبيق إجراءات عزل عام، بسبب ما يمكن أن تسفر عنه من أضرار اقتصادية.

وكانت أستراليا تعتبر من الرواد على مستوى العالم في احتواء كوفيد-19، لكنها شهدت في الأسبوع الماضي تصاعدا في حالات الإصابة الجديدة.

وفي إطار مسعاها المستميت لاحتواء التفشي، فرضت ولاية فيكتوريا في الأسبوع الماضي إجراءات عزل عام على نحو خمسة ملايين شخص لمدة ستة أسابيع. وقالت الولاية إنها اكتشفت 238 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.