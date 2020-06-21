الجسر الثالث… قلب الموصل ينبض من جديد

بهمة رجال اشور …..

وسام السلمان :

الموصل مدينة الحدباء يلتقي فيها المشرق والمغرب منذ القدم يربط جانبيها خمسة جسور من اهمها الجسر الثالث والذي سمي أيضاً جسر ابي تمام كنية عن احد امراء البيان والشعر في زمن العباسيين وهو ابي تمام الطائي وكذلك سمي جسر الشهداء بسبب سقوط الشهداء من اهالي الموصل في الدفاع عن مدينتهم حينما هاجمها جيش نادر باشا عام ١٧٣٦م وهزموهم شر هزيمة..

يقع هذا الجسر على نهر دجلة يربط بين مجمع المستشفيات وفندق الموصل في الجانب الايمن والمجمع الثاني لجامعة الموصل ومنطقة الغابات في الجانب الايسر …

بدأ العمل في انشاء هذا الجسر عام ١٩٧٥م من قبل احدى الشركات الصينية ويعد من اجمل الجسور من الناحية المعمارية واعقد الجسور من الناحية الانشائية في الموصل تم انشاؤه من الكونكريت المسلح على قواعد وقوالب خشبية(سكلات) مرتفعة مما شكل صعوبة في تنفيذه من جهة ومن جهة اخرى اضافت الاقواس السبعة جمالية خاصة ميزته عن باقي الجسور وقد تم إنجازه في عام ١٩٧٩ بطول ٦٤٠ م وعرض ٢٠ م بممرين للمركبات ووممرين للمشاة…

تعرض هذا الجسر الى اضرار كبيرة عام ٢٠١١ بسبب سوء الاستخدام و الاحمال الزائدة نتيجة وجود السيطرات الأمنية على الجسر وتم اصلاحه في نفس العام…

واثناء تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية تعرض الى تدمير خمسة فضاءات في الجانب الايسر وتسعة فضاءات في الجانب الايمن مما سبب خروجه عن الخدمة الى ان احيل لشركة حكومبة هي شركة اشور العامة التي باشرت في العمل منذ فترة قريبة …

من جهة أخرى حدثنا المهندس سيف سامي العسافي مدير عام الشركة عن هذا المشروع

مبيناً ان اعمار هذا الجسر قد احيل الى شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية إحدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة من قبل مجلس الوزراء بكلفة بلغت اكثر من ١٦ مليار دينار ومدة تعاقدية بلغت ٥٤٠ يوم وقد اختيرت هذه الشركة لتنفيذ هذا المشروع الكبير والمهم لما تملكه من خبرات وطنية كبيرة يشهد لها القاصي والداني في مجال الطرق والجسور وكذلك الامكانيات العالية والحديثة في تنفيذ المشاريع إضافة الي تاريخها الذي إنجز خلاله الالاف الكيلو مترات من الطرق وعشرات الجسور المنتشرة في كل بقاع أرض الوطن بعطاء يمتد لاكثر من ثلاثون عاما…

وأضاف : لقد باشرت كوادرنا الهندسية والفنية في صيانة واعمار هذا الجسر في اب ٢٠١٩ وبهمة عالية وكبيرة وبالرغم من جائحة كرونا وصل العمل مراحل متقدمة في المشروع وشركتنا مستمرة في أعمالها ليلا ونهارا من أجل انجازه في وقته المحدد وضمن المواصفات الفنية المطلوبة لاعادة الحياة له ووضعه تحت خدمة المواطنين …

يذكر ان هذه الشركة التي تعد من شركات الاعمار الرائدة في البلد وكانت من اوائل من تواجد في مدينة الموصل بعد التحرير مباشرة للمشاركة في حملات البناء والاعمار وقد أنجزت العديد من المشاريع هناك ومنذ ذلك الوقت إلى الآن تواصل عطائها لخدمة هذه المحافظة….

بعد كل هذا فأن انجاز هذا الجسر من قبل شركة اشور يعد من الاهداف الاستراتيجية للحكومة والمحافظة على السواء حيث سيعود اعماره بالنفع الكبير للمدينة خصوصا ولجميع المحافظات عموما كونه سيسهل حركة المرور وانسيابية المركبات ويزيد من تحسن الوضع الاقتصادي من خلال نقل البضائع بين الجانبين وبعض المحافظات القريبة وكذلك ربط المحافظات الشمالية بالوسط والجنوب كونه حلقة الوصل الواقعة على نهر دجلة هذا بالإضافة الى تعزيز اللحمة الاجتماعية من خلال تواصل المواطنين مع بعضهم البعض وتقويه أواصر هذه الترابط ببن جمبع اطياف الشعب من داخل الموصل ومن خارجها الذي نحن اليوم بأمس الحاجة له…