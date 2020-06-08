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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المالية النيابية: عجز الموازنة ليس معلوما وبانتظار وصولها من الحكومة

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

بينت اللجنة المالية النيابية، ان عجز الموازنة مازال غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصول الموازنة من الحكومة لغرض اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو ان “الموازنة ستعد لنصف عام لكن مازال العجز فيها غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها”.

واضاف ان “الحكومة لديها خيارات متعددة لرفد الموازنة بالمال الذي تحتاجه من دون الاعتماد على النفط كمصدر اساسي في تمويل الموازنة”.

واكد ان “اللجوء لخيار الاقتراض الخارجي لايصب في مصلحة العراق كونه سيتسبب بارتفاع الديون المرتبة بذمة البلاد في الخارج”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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