المالية النيابية: عجز الموازنة ليس معلوما وبانتظار وصولها من الحكومة

بغداد- الصباح الجديد :

بينت اللجنة المالية النيابية، ان عجز الموازنة مازال غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصول الموازنة من الحكومة لغرض اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو ان “الموازنة ستعد لنصف عام لكن مازال العجز فيها غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها”.

واضاف ان “الحكومة لديها خيارات متعددة لرفد الموازنة بالمال الذي تحتاجه من دون الاعتماد على النفط كمصدر اساسي في تمويل الموازنة”.

واكد ان “اللجوء لخيار الاقتراض الخارجي لايصب في مصلحة العراق كونه سيتسبب بارتفاع الديون المرتبة بذمة البلاد في الخارج”.