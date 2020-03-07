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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ما قصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟

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متابعة الصباح الجديد :
في 8 أذار من كل عام ، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في شتى نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
في حين يقول بعض الباحثين إن تاريخ اليوم العالمي للمرأة يرجع إلى بعض الإضرابات النسائية، التي حدثت في الولايات المتحدة عام 1856، فإن أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، عقد في باريس وكان عام 1945، إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
البداية في الولايات المتحدة الأميريكية
في عام 1956، خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها، وبرغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
وفي 8 آذار 1908، عادت التظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت التظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.
وطالبت المسيرة بتخفيض ساعات العمل ومنح النساء الحق في الاقتراع ومنع تشغيل الأطفال، وهي مطالب تم تحقيقها لاحقا.
ويصادف يوم المرأة إحياء ذكرى خروج تظاهرات نيويورك سنة 1909، حيث اسهمت النساء الأميركيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص الثامن من مارس يوما للمرأة.
وتحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في تظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة إلى دولة أخرى.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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