برلماني بارز: نعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان تعثر لبنان عن تسديد ديونه

الصباح الجديد – وكالات :

قال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون على تويتر يوم السبت إن لبنان يعيش «الساعات الأخيرة» قبل الإعلان الرسمي عن التعثر في تسديد ديونه، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل إصدار إعلان رسمي في وقت لاحق يوم السبت.

كانت مصادر قد أبلغت رويترز يوم الجمعة بأن من المتوقع أن يعلن لبنان يوم السبت عن عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

ويمثل أي تخلف عن السداد مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب القرار بشأن السندات الدولية الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) وذلك قبل يومين من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس آذار.

وكتب النائب عون على تويتر ”نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه“. وأضاف النائب وهو شخصية بارزة في التيار الوطني الحر الذي أسسه خاله الرئيس ميشال عون «هذا الحدث غير المسبوق نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون». ”لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان“.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين آند هاملتون) الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة. وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، مما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.