198 مليون دولار مبيعات المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد :

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، بيعه أكثر من 198 مليون دولار وبمشاركة 28 مصرفاً.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية أمس انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 198مليوناً و407 آلاف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 216 مليوناً و395 الاف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 181 مليوناً و707 آلاف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، في حين توزعت البقية الباقية والبالغة 16 مليوناً و700 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 28 مصرفاً في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار.