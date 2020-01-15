  • الأربعاء , 15 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مهرجان واسط السينمائي يعلن أسماء الأفلام المشاركة في دورته الخامسة

مهرجان واسط السينمائي يعلن أسماء الأفلام المشاركة في دورته الخامسة

ملحق زاد
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أعلن مهرجان واسط السينمائي قائمة بالأفلام العراقية والعربية والعالمية المشاركة في دورته الخامسة ، التي ستنطلق في شهر اذار/ مارس المقبل، وضمت القائمة عشرة أفلام عراقية لمخرجين شباب، فيما ضمت قائمة الأفلام العربية والعالمية عشرون فلما سينمائيا.
مدير المهرجان المخرج عباس العبودي، قال ان المهرجان لم يؤجل بل ستقام دورته الخامسة التي تحمل أسم الموسيقار العراقي وأبن مدينة واسط الفنان « نصير شمة» في شهر اذار المقبل ، ومازالت الاستعدادات جارية لنجاح أقامته، وذلك يأتي ايمانا منا بأهمية دور السينما الفاعل في الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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