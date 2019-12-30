أبرز الإنجازات والابتكارات العربية في قطاع الصحة خلال 2019

حقق مبتكرون عرب إنجازات متقدمة، اسهمت في تطوير قطاع الصحة في بلدانهم على أمل أن تصل ابتكاراتهم إلى العالمية وتخدم المرضى حول العالم حيث نستعرض في هذه المقالة أبرز هذه الانجازات.

عراقي يطور خوارزمية لتشخيص احتشاء عضلة القلب

طور طالب هندسة الميكاترونيك العراقي حسين قدوري خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة لتشخيص احتشاء عضلة القلب وكشف النوبات القلبية وحالات انسداد الأوعية الدموية المغذية للقلب حيث تهدف إلى إيجاد التغييرات الحاصلة في إشارات تخطيط القلب المسجلة باستخدام أجهزة هولتر القابلة للارتداء لفترات طويلة والتي عادة ما تكون بين 24 إلى 48 ساعة.

تستعيد الخوارزمية الجديدة إشارة تخطيط القلب من الضوضاء العشوائية دون الاعتماد على ترددات محددة باستخدام التعلم العميق للآلات حيث درَّب قدوري الخوارزمية على مجموعة كبيرة من البيانات التي تحتوي على 160 ألف تخطيط قلب كل تخطيط يبلغ طوله 10 ثوانٍ مأخوذة من قاعدة البيانات الأوربية المُخصصة للبحث الأكاديمي.

عالج قدوري البيانات وجزَّءها مع إضافة تشويش عشوائي لغرض التعلم وحققت الخوارزمية نتائج جيدة في تصفية الإشارات من التشويش العشوائي واستعادة الإشارة الحقيقية بعد أن فحصها على بيانات تحتوي على 59 ألف تخطيط قلب؛ كل تخطيط قلب يبلغ طوله 10 ثواني.

بحرينية تبتكر جهازًا للحد من آلام إصابات الركبة والورك والكاحل

صممت باحثة دكتوراه بحرينية جهازًا للحد من آلام إصابات الركبة وتعزيز القدرة الحركية للمنطقة السفلية خلال فترة إعادة التأهيل المرضي حيث شرعت باحثة الدكتوراه المتخصصة بالعلاج الطبيعي في جامعة سنترال لانكشاير البريطانية أمينة الحواج بتصميم جهاز ميكانيكي تأهيلي للمرضى الذين يعانون من ضعف أو ضمور عضلي في ممارسة الحركة الطبيعية لمفصل الفخذ والركبة والقدم خلال مرحلة مبكرة من إعادة التأهيل عقب إجرائهم لجراحات في الركبة أو الورك أو الكاحل.

لبناني يطور روبوت لخدمة المرضى

ابتكر مهندس لبناني روبوتًا ذكيًا يقدم المساعدة للمرضى في المستشفيات ويوفر الوقت والجهد ويقلل من الأخطاء البشرية ويساعد موظفي المستشفيات على التفرغ للاعتناء بصحة المرضى بالدرجة الأولى حيث أطلق المبتكر وسيم حريري على الروبوت الجديد اسم ((ساشا)) وبرمجته ليتجول في المستشفى ويقدم خدمة تسليم الطعام للمرضى آليًا بالتوقيت الصحيح من دون تدخل بشري وذلك بالاعتماد الكامل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

يحتوي الروبوت على أدراج خاصة يضع فيها الوجبات باستخدام أذرع آلية خاصة ليتمكن بعدها بالاستعانة بعملية بحث في الشيفرة من معرفة الوجبة الخاصة بكل مريض ورقم غرفته كما يتعرف كذلك على طريقه آليًا في ممرات المستشفى

فلسطينية تطور مُركَّبات دوائية لمساعدة مرضى الزهايمر

طورت باحثة الدكتوراه الفلسطينية في كلية الطب في المملكة المتحدة ثبات الخطيب مُركَّبات دوائية جديدة تؤثر على الخلايا العصبية وتحسن من أدائها بطرق مختلفة في محاولة لمساعدة مرضى الزهايمر حيث تمثل بحوث الخطيب وفريقها العلمي محاولة لإيجاد علاج للأمراض العصبية وبشكل خاص مرض الزهايمر الذي لم يتمكن العلماء حتى الآن من إيجاد علاج له مع بقاء الأدوية المتوفرة في الأسواق مقتصرة على تخفيف الأعراض الناجمة عن المرض المزمن.

مُبتكِرة سورية تطور أطرافًا اصطناعية

طورت المهندسة السورية عفراء السيد عمر طرفًا اصطناعيًا سفليًا مع ملحقات الحساسات والمشغلات ومعالجة الإشارة والتحكم لخدمة متضرري الحرب ممن فقدوا أطرافهم السفلية حيث يحتوي التصميم على مجموعة محركات وتروس وحساسات بالاستعانة ببرنامجي أوتوكاد وكوريل درو مع تطوير دارة قيادة للمحرك وحساس لمس يعوض عن الجلد البشري وبطارية لتأمين الطاقة اللازمة ومحولات لمعرفة بداية ونهاية الشوط وذلك لمحاكاة عمل الطرف السفلي على مستوى الحركة السهمي ومستوى الحركة الأفقي.

ابتكار سعودي يغني عن العمليات الجراحية للغضاريف

طور باحثون سعوديون إبرة جراحية خاصة لنحت غضاريف الجسم وبشكل خاص غضروف الأذن في حالات الأذن الخفاشية من دون الحاجة لخضوع المرضى لعمل جراحي أو اللجوء للتخدير الكامل حيث يتمثل هذا الابتكار بإبرة طبية منشارية الشكل متناهية الصغر مُنفَّذة بتقنيتَي النانو والليزر تؤدي عملها بنحت غضاريف الأذن وتصحيح الأذن البارزة من دون الحاجة للجراحة وفتح الجلد.

سوريون يطورون طريقة لاستخلاص الحمض النووي من الدم

طور باحثون سوريون طريقة بسيطة وسريعة لاستخلاص الحمض النووي من الدم تفيد في إجراء الفحوصات البيولوجية للإنسان حيث أطلق الفريق المكون من إبراهيم الشعار ومحمد فادي أفندي وأسماء المحمود على الطريقة الجديدة اسم ((شام)) مشيرين إلى أن التجارب التي أجروها على الطريقة الجديدة أثبتت نتائج جيدة جدًا من ناحية تركيز ونقاوة الحمض النووي المعزول مقارنة بالطرق الأخرى فضلًا عن عدم استخدام مواد خطيرة وسامة مثل الفينول.

أول إماراتية متخصصة في طب الطيران والفضاء

شاركت الشابة الإماراتية الدكتورة نادية بستكي في إجراء الفحوصات الطبية لرائدي الفضاء الإماراتيَّين هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي الأساسي لمهمة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية وسلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي البديل لتكون بذلك أول إماراتية تتخصص في طب الطيران والفضاء.

تطبيق صحي يغني عن أخذ عينات الدم

ابتكر فريق من طلبة الهندسة الكهربائية في جامعة عجمان الإماراتية المكون من أحمد سيف ومحمد آيت جاسم وسيف الدين الغلاييني ووسام شهيّب تطبيقًا صحيًا على الهاتف النقال يستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي يغني عن أخذ عينات الدم في فحوصات الكشف عن نقص المغذيات الدقيقة بما يسهم في منع حدوث المضاعفات الصحية الشائعة.

تقنية لقياس أضرار السكتة الدماغية

طورت الدكتورة كندة خلف مهندسة الطب الحيوي مع فريقها البحثي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة تقنية جديدة لقياس أضرار السكتة الدماغية في محاولة لمساعدة الأطباء على تحقيق قياس أفضل لشدة السكتات الدماغية حيث تعتمد التقنية الجديدة على دمج تحليل المشية مع نتائج رسم القلب وقياس النشاط الكهربائي للقلب وتخطيط قياس النشاط الكهربائي لعضلات الجسم من اجل الوصول إلى نتائج عن شدة السكتة الدماغية وتعجيل عملية التعافي.

مصري يطور ميكروسكوب ذكي لتحليل العينات دون تدخل بشري

طور الأستاذ الدكتور المصري محمد السيد وحيد بدوي أستاذ علوم الحاسوب في كلية الحاسبات والمعلومات في الإسماعيلية في جامعة قناة السويس المصرية ميكروسكوبا ذكيا لتحليل عدد لا نهائي من العينات دون تدخل بشري حيث يعمل من خلال جهاز الحاسوب أو الهاتف النقال من أي مكان في العالم.

مبتكرة سعودية تطور قفازًا ذكيًا يترجم لغة الإشارة إلى كلام ونصوص

ابتكرت المخترعة السعودية هديل أيوب قفازًا ذكيًا يترجم لغة الإشارة إلى كلام ونصوص من خلال سماعة وشاشة صغيرتين مدمجتين في القفاز وأدوات استشعار تتبع حركة الأصابع واتجاهات اليد.