قادة اليمين في السنة الجديدة الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 29th, 2019 0 تعليق 35 views ثقافة من صنع التاريخ ! النفط تدعو الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ الانبوب (العراقي _ الاردني) لتقديم عروضها الفنية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة التيار الصدري يرهن قبول ورفض المرشحين لرئاسة الوزراء برد فعل الشارع ديسمبر 29th, 2019 المالية النيابية: الحكومة ستمضي بالموازنة التشغيلية 1/12 ديسمبر 29th, 2019 النزاهة تمنع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار مخصص لمستشفى في كركوك ديسمبر 29th, 2019 دعوات نيابية للتحقيق بشبهات فساد في عقود طباعة المناهج الدراسية ديسمبر 29th, 2019 التخطيط: تعداد السكان لن يتقدم والانتخابات ستعتمد بيانات التموينية ديسمبر 29th, 2019 الحزب الديمقراطي يبدأ حواراً مع اطراف شيعية لإيجاد خلف لصالح ديسمبر 29th, 2019 تطورات الأحداث السياسية ودور النخب الأكاديمية والعلمية فيها ديسمبر 29th, 2019 الصناعة تلبي احتياجات القطاع العام من الشاحنات والمعدات التخصصية نقدا وبالآجل ديسمبر 29th, 2019 النفط تدعو الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ الانبوب (العراقي _ الاردني) لتقديم عروضها الفنية ديسمبر 29th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.