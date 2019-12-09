البحرين تدخل تاريخ كأس الخليج بأول لقب على حساب السعودية

قطيف افضل لاعب.. ومبخوت هدافاً

الدوحة ـ وكالات:

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج 24، بعد فوزه على المنتخب السعودي 1-0 في المباراة النهائية، التي جرت أول أمس، بالدوحة، على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

ونال الأحمر البحريني اللقب الخليجي الأول بعد مرور نحو نصف قرن على انطلاق البطولة، حيث دخل سجل الفائزين بها رسميًا، وسط حسرة سعودية كبيرة بفقدان فرصة تحقيق اللقب الخليجي الرابع للأخضر.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم البحرين محمد الرميحي في الدقيقة 69 بعد تلقيه كرة عرضية من مهدي حميدان.وخرجت الجماهير البحرينية عن بكرة أبيها في احتفالات ضخمة تحدث للمرة الأولى، إلى شوارع المملكة، احتفالا باللقب الخليجي غير المسبوق.

وتوج المنتخب البحريني بطلا لكأس الخليج العربي، في نسختها الـ24، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على نظيره السعودي (1-0)، أول أمس، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتعددت أسباب الانتصار البحريني، ويأتي على رأسها لعب مدرب الأحمر، هيليو سوزا، بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، حيث سيطر الأخضر السعودي على معظم مجريات اللقاء، لكن بشكل سلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ساهمت تبديلات سوزا في التفوق على نظيره، هيرفي رينارد، حيث أدخل المهاجم تياجو مكان علي مدن، ما سمح للمهاجم محمد الرميحي بالهروب من الرقابة، وتسجيل هدف المباراة الوحيد.

وأهدر نجم المنتخب السعودي، سلمان الفرج، ركلة جزاء في الدقيقة 12، لعبت دورا محوريا في هزيمة الأخضر، برغم خوض الفرج مباراة كبيرة.وبرز أيضا دور نجم منتخب البحرين، إبرهيم كنو، في اللقاء، حيث ساهمت سرعة تمريراته في الهجمات المرتدة، في تشكيل الخطورة على مرمى الأخضر.

كما لعبت الصلابة الدفاعية دورا أساسيا في تتويج البحرين، حيث قاد سيد مهدي دفاعات الأحمر، بشكل جعل معظم الهجمات السعودية غير مؤثرة.

وتألق أيضا مهدي حميدان بتمرير كرة متقنة، في الدقيقة 69، سجلها محمد الرميحي في الشباك، بالإضافة لمراوغته لدفاعات المنتخب السعودي في عدة كرات مميزة، إلى جانب تسديداته.

وشهدت جوائز الأفضل في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، التي اختتمت مساء أول أمس، على ملعب الدحيل، حضورًا سعوديًا وقطريًا وإماراتيًا.وفيما يلي أصحاب الجوائز مع إسدال الستارة على فعاليات البطولة.

وتوّج زميله عبدالله عطيف نجم وسط المنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في نسخة خليجي 24، نظير ما قدمه مع الأخضر طوال البطولة.

وحصد فواز القرني حامي عرين المنتخب السعودي، جائزة أفضل حارس في البطولة، بفضل حضوره المميز طيلة مشوار السعودية في المنافسة على اللقب.

وأحرز الإماراتي علي مبخوت لقب هداف البطولة، حيث نال اللقب بعدما سجل 5 أهداف لفريقه برغم خروجه من الدور الأول للبطولة، ولم يقترب منه سوى أكرم عفيف وعبد الكريم حسن لاعبي المنتخب القطري برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وسجل مبخوت خماسيته، بواقع 3 أهداف «هاتريك» في مرمى المنتخب اليمني في الجولة الأولى من البطولة، في حين عزز رصيده بهدفين آخرين في شباك منتخب قطر، بالجولة الختامية للدور الأول.

وحصل المنتخب القطري على جائزة اللعب النظيف، حيث يعد من أقل المنتخبات حصولا على البطاقات طيلة مخلال منافسات البطولة.