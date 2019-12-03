ندوات عن القيادة الادارية وتطبيق انموذج الادارة وتحديد وجود المرض بين الأصحاء ظاهرياً ومعالجته

نظمتها كليتا الأدارة وألاقتصاد وطب الأسنان في جامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

نظمت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة ندوة علمية عن القيادة الادارية بمشاركة باحثين ومختصين القاها الدكتور عباس عبد الحميد مشرف شعبة ضمان الجودة وتقييم الاداء الجامعي.

القيادة الادارية من الموضوعات المهمة والاساسية

وتهدف الندوة الى بيان مفاهيم ومهارات واساسيات القيادة الادارية على مستوى الادارات العليا في جامعة البصرة .

وتضمنت الندوة عدة محاور ناقش الباحث في المحور الاول ما هي القيادة الادارية ومن هو القائد وفي المحور الثاني تطرق الى الفرق بين القيادة والادارة وكيف يمكن ان يكون هناك تداخل فعّال بينهما وفي المحور الثالث بين ماهي الانماط القيادية وختاما تطرق الباحث في المحور الاخير الى امثلة ونماذج تجسد الدور القيادي للمدير .

ودعا الباحث في الندوة الى ان القيادة الادارية من الموضوعات المهمة والاساسية التي تهم الادارات العليا في الجامعة وبالتالي يتوجب الاستمرار في التواصل والتركيز عليه في محاضرات الندوات والمؤتمرات التي تعقدها الجامعة.

أمكانية تطبيق نموذج الإدارة

ونوقش في كلية الادارة والاقتصاد أمكانية تطبيق نموذج الإدارة على المكشوف open Book Management وهو دراسة حالة في المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات.

وتضمن البحث الذي قدمه الباحث محمد حامد ضايف أربعة فصول تناول الفصل الأول الدراسات السابقة ومنهجية البحث وتضمن الفصل الثاني الإدارة على المكشوف والمشاركة والتدريب والتمكين والدفع والتحفيز وأوضح الفصل الثالث نبذة عن المنظمة والنتائج الخاصة وخصص الفصل الرابع للاستنتاجات والتوصيات. يهدف البحث إلى إيجاد مدى إمكانية تطبيق نموذج الإدارة على المكشوف في المنظمة من خلال محاورة الأربعة من خلال تطبيق ومعرفة النتائج ومدى أمكانية أعمام هذا الانموذج على بقية دوائر الدولة بغية تحقيق البرنامج الحكومي. وأستنتج البحث ضعف في تبني موضوع المشاركة وقلة الوعي لدى العاملين بأهمية المشاركة وكذلك ضعف في تبني محور الدفع والتحفيز.

وأوصى الباحث إلى إمكانية تطبيق النموذج من خلال إشاعة وتبني الانموذج بمحاوره الأربعة لتأدية القرض إضافة إلى تبني خطة لإعداد القيادات وتحديث وتزويد المنظمة والمستلزمات الضرورية للتدريب.

دور المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في بناء السلام

ونظمت كلية طب الاسنان في جامعة البصرة ورشة عمل عن تعزيز قيم الحوار ودور المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني في بناء السلام.

وتهدف الورشة التي اقيمت بالتعاون مع فريق مركز الحوار العالمي KAICIID لدعم مساحات الحوار السلمي وتعزيز آليات بناء السلام وتنسيق العمل والتعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والاعلام لترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي. وتضمنت الورشة ثلاث محاور : المحور الاول تعريف الحوار واهميته واهدافه ومقوماته ومميزاته، وشمل المحور الثاني تعريف السلام واركانه ومقومات بناء السلام وأبرز المعوقات التي تعرقل تحقيقه، اما المحور الثالث فعرض اهم الاليات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات التعلمية لكي يكون لها دور فاعل في تعزيز مفهوم الحوار والبناء.

تحديد وجود المرض بين الأصحاء ظاهرياً ومعالجته

واقامت كلية طب الاسنان ايضا محاضرة علمية حول التحري المبكر عن الامراض Screenig والتي تعد عملية مهمة يمكن من خلالها استعمال الاختبارات وتحديد وجود المرض بين الأصحاء ظاهرياً.

وتهدف المحاضرة الى شرح اهمية الوقاية من الامراض ومستويات الوقاية والتي يمكن ان تحدد بأربعة مستويات البدائي- الاول – الثاني- الثالث.

وتضمنت المحاضرة تحديد اهم طرق الوقاية التي شملت التحري عن المرض والكشف المبكر لهُ وعن عوامل الخطورة ومستويات لتلك الامراض.

ودعا الباحث عادل غالب فاضل في المحاضرة الى اجراء الاختبارات للتحري عن الامراض بشكل مبكر وذلك لتمكين اصحاب الاختصاص من تشخيص الامراض ومعالجتها قبل ان تتفاقم.