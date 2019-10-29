أعلى الايرادات، واداء هائل لبطله خوان فينيكس

فلم الجوكر للمخرج تود فيليبس

مـا زال الاقبـال علـى أشده فـي معظـم صـالات العـرض السينمائـي فـي جميـع أرجـاء العالم، لمشاهـدة فيلـم الجوكر للمخرج تود فيليبس، وبطولة الممثل خوان فينيكـس، الذي ادى دوره ببراعة ليست بالغريبة عليه ، خصوصا في تقمص الشخصيات التي تعاني من أزمات نفسية، حتى انه اضطر الى ان يفقد نحو 25 كغم من وزنه، ليؤدي الدور بالشكل المطلوب.

وشاهد عشرات الأشرطة للمرضى الذين يعانون من الضحك المرضي، ظهر خوان فينيكس في العديد من الادوار منها الإشارات، فندق رواندا، القرية، نحن نملك الليل، وسبـق لـه ان فـاز بجائـزة أفضـل ممـثل عـن دوره فـي فيلـم لـم تكـن حقـا ابـدا انـت هـنا، فـي مهرجـان كـان السينمـائي 2017.

مـازال الفيلـم يحقـق أعلـى الايـرادات برغـم الميزانيـة غـير الكبيـرة التي أنجز فيها. وحصل على جائـزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيـا السينمائي، الفلـم لاقـى اقـبالا كبيرا من الجمهور السينمائي العربي، وحقق كذلك ايرادات مهمة في البلدان العربية التي عرض فيها.