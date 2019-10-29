نادي النجف يتمسك بخدمات الكابتن حسن أحمد

المكتب الإعلامي :

اعلنت الهيئة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي تمسكها بالملاك التدريبي لفريقها الكروي الاول بقيادة الكابتن حسن احمد وان الايام المقبلة ستشهد حل جميع المتعلقات، واوضح السيد علي هاشم الامين المالي للنادي من خلال رده على تساؤلات المكتب الاعلامي حول مايثار بصفحات التواصل الاجتماعي قائلا: ان الادارة لم تستلم من المدرب طلبا رسميا بما تقدم وان اخر وحدة تدريبية قادها احمد وجه بمنح الفريق اجازة لمدة يومان اعتبارا من يوم امس الأول، ونؤكد تمسكنا بخدماته حتى لو قدمت بشكل رسمي.

وعن تاخير صرف مستحقات الفريق فهو يعود الى الوضع العام للبلد املين بتيسيرها بعد قرار نقل الصلاحيات الادارية والمالية الى السيد لؤي الياسري محافظ النجف الاشرف المحترم والذي له مواقف نبيلة تجاه النادي وجماهيره.