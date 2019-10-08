مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته القادمة للناقد يوسف رزق الله

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلاق اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله على دورته ال41، التي تقام للفترة من 20 لغاية 29 نوفمبر، تشرين الثاني القادم .

الناقد رزق الله الذي توفي في يوليو تموز الماضي عن عمر ناهز 77 ، يعد أحد أعمدة النقد السينمائي العربي والمصري، وساهم مع غيره من النقاد الرواد في تنمية الوعي الفني السينمائي والثقافي ، وتعد وفاته خسارة كبيرة للوسط الفني النقدي

إدارة المهرجان قالت في بيان لها، إنها تهدي الدورة إلى رزق الله ”تقديرا لما قدمه من عطاء على مدى 32 عاما منذ اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987 ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحليه“.

وتقام الدورة الحادية والأربعون من المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني.

ونقل البيان عن المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان قوله ”اسم يوسف شريف رزق الله سيظل مرتبطا بأذهان محبي الفن السابع وجمهور ورواد مهرجان القاهرة السينمائي للأبد“.

وأضاف أن ”الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من القرارات والمبادرات تضمن استمرار تكريم اسم رزق الله في كل دورات مهرجان القاهرة القادمة وليس الحادية والأربعين فقط“.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان اتفقت في آخر اجتماع لها على إبقاء اسم رزق الله مديرا فنيا للدورة القادمة مع تكليف نائبه أحمد شوقي بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة بالدورة.

وعلق الكاتب أحمد رزق الله نجل الناقد الراحل على قرار مهرجان القاهرة السينمائي بالقول إن والده جمعته علاقة تاريخية مع المهرجان امتدت لأكثر من 30 عاما، تُوجت بتكريم أثلج صدره العام الماضي في افتتاح الدورة الأربعين لحدوثه وهو على قيد الحياة.

وأضاف أن أسرة رزق الله تشعر بالامتنان والسعادة تجاه قرار إدارة المهرجان بإطلاق اسم والده على الدورة الحادية والأربعين.