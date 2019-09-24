رؤى فنية قبل لقاء الديوانية والقاسم في دوري الكرة.. غداً

الديوانية ـ ساجد سليم :

ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم يستضيف فريق نادي الديوانية مساء غدٍ الخميس ضيفه فريق نادي القاسم وذلك على ملعب الادارة المحلية في الديوانية في مباراة الجاران التي لاتخلوا من الصعوبة وسيكون لها حضور جماهيري كبير من محبي الفريقين .سيدخل فريق الاحمر الديواني الى المباراة بروحية الفوز لاغيرها لكون المباراة على ملعبهم وامام جماهيرهم اما فريق نادي القاسم سيدخل المباراة من الناحية النفسيىة والبدنية بشكل افضل من الديوانية الذي خسر من نفط الوسط في افتتاح الدوري اما الفريق الضيف كسب ثلاثة نقاط مهمة من ضيفه فريق نادي النفط بهدف وحيد وهذا الهدف اعطى الفريق دفعه معنوية عالية لمباراته مع الديوانية وستكون مباراة جماهيرية عالية المستوى .هذا حيث كانت لنا وقفة مع مدربي الفريقين قبل اللقاء .

قال مدرب الديوانية صادق سعدون ان مباراتنا مع نادي القاسم لاتقبل القسمة على اثنين ونريد احراز العلامة الكاملة والنقاط الثلاث في تلك المباراة لكوننا نريد ان نصالح جماهيرنا الوفية بعد الخسارة من نفط الوسط خارج الديار وفريق نادي القاسم فريق جيد ويمتلك مجموعة من الشباب وعدد من المحترفين من المنتخب اليمني الذي شارك مؤخرا في بطولة غرب اسيا في كربلاء .لكن لاعبينا سيكونون ندا قويا في تلك المباراة ونحن ككادر تدريبي قمنا بتصحيح الاخطاء التي وقع فيها لاعبونا في مباراة نفط الوسط وان شالله اعاهد جماهير الاحمر الديواني بتحقيق الفوز.

اما مدرب نادي القاسم الدكتور جاسم جابر قال اولا تحية خاصة لجمهور الفريقين الجاريين وتربطنا علاقة طيبة تمتد جذورها طويلا .وفريق الديوانية له تجربه كبيرة في الدوري العراقي وحقق نتائج طيبة في الموسم الماضي ويمتلك هذا الموسم عناصر كبيرة في الفريق ومدرب طموح وجميع هذه الامور تؤهله للخروج بنتائج ايجابية . واضاف ان من يقدم على ارض الملعب اكيد سيكسب اللقاء ونبارك له وبعد فوزنا على النفط وضعنا في مسؤلية كبيرة وخاصة فريقنا تسوده حالة من الاستقرار الفني والنفسي من خلال تواجد ثلاث لاعبين من المنتخب اليمني في صفوف فريقنا حيث يمتلكون امكانيات ممتازة جدا.

يشار إلى ان مباريات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز تنطلق يوم غد الخميس باقامة 4 مباريات، فيلعب الديوانية وضيفه القاسم بملعب الإدارة المحلية، ويضيف الكرخ في ملعبه فريق السماوة، ويحل أربيل ضيفا على الكهرباء ويتواجه زاخو والنجف في ملعب زاخو، وتجرى يوم غد الجمعة مباريات النفط وضيفه نفط الجنوب والحدود يلاقي أمانة بغداد والصناعات الكهربائية يستقبل نفط ميسان، اما السبت فتقام قمة جماهيرية بين الزوراء والشرطة وفي اليوم التالي تجرى مباراة الجوية والميناء وتاجلت مباراة الطلبة ونفط الوسط.