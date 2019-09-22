عودة 1326 نازحا إلى الموصل وأطراف نينوى

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عن عودة نحو (1326) نازحا لمدينة الموصل ومناطق بنينوى .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت” الصباح الجديد “، ان “نحو (1326) نازحا عادوا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى احياء ومناطق محافظة نينوى”، مبينا ان “ذلك تم بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة”.

واضافت انه “تم تخصيص حافلات لنقل هؤلاء النازحين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى”، مبينا ان “هدف الحكومة والوزارة هو عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة في مدينة الموصل والمناطق المحررة الاخرى”.

وتابع جهاكير ان “المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة بضمنها ( قضاء مخمور ، الحضر ، قضاء الموصل ، بادوش ، تل عبطة ، ربيعة ، بعاج ، القيارة ، الكسك ، المحلبية ، النمرود ، تل عبطة ، حميدات ، حمام العليل ، ربيعة و سنجار)”.