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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اليوم.. موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية ان اليوم الخميس موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان اليوم الخميس هو موعد لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019-2020 في مدارس المحافظات كافة .
وأضاف ان المباشرة ستكون لغرض الاستعداد للعام الدراسي الجديد ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر وحسب توجيهات وزير التربية وكالة قصي السهيل .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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