تجهيز الهيئات والمواكب بالمنتجات النفطية في زيارة عاشوراء

بغداد _ الصباح الجديد :

باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية عبر اللجان التابعة لفرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية، تجهيز الهيئات والمواكب الحسينية بالغاز السائل والنفط الابيض وزيت الغاز .

مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية المهندس كاظم مسير ياسين بين ان الشركة اعدت خطة مسبقة لموسم زيارة عاشوراء تعتمد على اساس توزيع المدينة الى قطاعات مختلفة ، مشيرا الى طبيعة تنفيذ المهة من خلال الحضور الميداني ومتابعة شؤون المواكب لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية.

من جانبه اكد مدير فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية المهندس حسين مجيد الخرسان خلال جولة ميدانية على الهيئات والمواكب الحسينية مباشرة ملاكات الفرع منذ الاول من محرم الحرام الجاري بتجهيز الهيئات والمواكب الحسينية بالغاز السائل والنفط الابيض لتشغيل المخابز والافران وزيت الغاز لتشغيل المولدات الكهربائية ، لافتا الى ان تجهيز جميع المشتقات النفطية بالسعر الرسمي البالغ 150 دينارا للتر الواحد بالنسبة للنفط الابيض و400 دينار سعر اللتر الواحد من زيت الغاز .

وفيما يتعلق بخطة تجهيز الغاز السائل قال مدير الفرع كما هو معلوم ان الهيات والمواكب الحسينية والاستهلاك اليومي للسكان يتطلب توفير كميات كبيرة من الغاز السائل لاعداد الطعام والمشروبات الساخنة خلال هذه المناسبة وقد وضعت خطة خاصة لضمان سرعة التجهيز شارك فيها اكثر من 300 وكيل جوال مقسمة على 9 معامل لتعبئة الغاز السائل وهناك لجان اشراف ومتابعة وتوزيع من قبل فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية لتقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين الى كربلاء المقدسة خلال هذه المناسبة .

وبالنسبة لضمان ديمومة توفير الغاز السائل في معامل التعبئة قال الخرسان عند وضع الخطة الخاصة بهذه المناسبة تم مفاتحة الشركة لمفاتحة شركة تعبئة الغاز لزيادة الوارد اليومي ليكون 400 طن طيلة فترة الزيارة واسناد فرعنا ب 10 سيارات ناقلة للغاز السائل من مصدر التجهيز الى معامل التعبئة مع اعطاء الاولوية لفرعنا بالتحميل من مصادر التجهيز طيلة ايام الزيارة.