فيفا يمنح جيلوان وريوان الضوء الأخضر لتمثيل أسود الرافدين

اليوم.. الوطني يقابل أوزبكستان .. والأولمبي يلاقي البحرين في بروفة ثانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان جهودها وبالتعاون مع الإتحاد المركزي لكرة القدم، أثمرت عن إنهاء ملفيّ اللاعبَين المغتربَين جيلوان حمد وريوان أمين عن حصولهما على موافقة الإتحاد الدولي «الفيفا» باللعب للمنتخب العراقي.

وأكد وزير الرياضة احمد رياض انه لن يتوانى في تقديم اية خدمة للشباب والرياضيين ولن يدخر جهداً في مد يد العون والمساعدة للرياضيين والإتحادات المركزية والمؤسسات الشبابية والرياضية.

وقدم رياض شكره لـ»الجهات الساندة التي أسهمت في إنهاء ملفيّهما وحصولهما على حق تمثيل بلدهما، لاسيما وزارة الداخلية ومؤسساتها فضلا عن اتحاد الكرة والجمهور الرياضي»، بحسب البيان.

من جانبه، كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، حقيقة الانباء التي اشارت الى استبعاد اللاعب احمد ياسين من صفوف المنتخب الوطني.وقال كوركيس، انه «لا صحة تماماً للأنباء التي زعمت استبعاد اللاعب احمد ياسين عن صفوف المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم».

وتابع كوركيس، المتواجد حالياً في العاصمة الاردنية عمان، ان «اللاعب احمد ياسين طلب العودة الى السويد، فعرضت طلبه على المدرب كاتانيتش، وبدوره وافق الاخير على مغادرة اللاعب مقر اقامة المنتخب».ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني العراقي اليوم الاثنين، مباراة ودية امام نظيره الاوزبكستاني في العاصمة الاردنية عمان.

واشار إلى أن الثلاثي المحترف جستن ميرام وعلي عدنان واحمد ياسين سيغيبون عن مباراة اليوم أمام منتخب أوزبكستان لاسباب مختلفة، وستقام المباراة ضمن أيام الفيفا في العاصمة الأردنية عمان.

وبين أن اللاعب جستن ميرام مرتبط بموعد خطوبة فيما منح المحترف في الدوري الأمريكي علي عدنان إجازة لزيارة أهله وارتباط شخصي منع اللاعب أحمد ياسين من الالتحاق بالفريق وبالتالي منح المدرب كاتانيتش إجازة للاعبين الثلاثة.

إلى ذلك، أثنى مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد على لاعبي الفريق بعد الفوز على منتخب البحرين الأولمبي تجريبيا في المنامة بهدفين دون رد.وقال شهد أن المباراة أفرزت لنا قدرات اللاعبين ومدى تقبلهم للوحدات التدريبية لاسيما وأن الفريق يستعد لبطولة كأس أسيا تحت 23 عاماً التي تضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال المدة من الثامن ولغاية السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام المقبل والمؤهلة الى مسابقة كرة القدم لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو 2020 .

وبين أن المباراة مكنتنا للتعرف على امكانيات بعض اللاعبين لاسيما المحترفين المقيمين خارج البلاد، لافتا أن المنتخب تنتظره مباراة أخرى أمام الأولمبي البحريني اليوم الأثنين وستمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لتكون لدينا رؤية واضحة عن جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي سبق وأن تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريودي جانيرو في البرازيل وبعد تأهلنا لنهائيات أسيا نطمح لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وبالتالي نحتاج مزيدا من الاجتهاد لتحقيق الطموح.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي دخل بمعسكر تدريبي في البحرين تحضيرا لبطولة أسيا دون 23 سنة.