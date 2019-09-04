ضابط شرطة يبتز 156 الف دولار من شركات التخليص الكمركي في طريبيل

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت مفتشية الداخلية امس الأربعاء تعرض شركات التخليص الجمركي تعرضت لابتزاز ضابط شرطة منفذ طربيل بمبلغ 156 ألف دولار.

وقال مكتب المفتش، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إنه تلقى شكاوى من شركات التخليص الجمركي العاملة في منفذ طريبيل الحدودي ادعت تعرضها لابتزاز ومساومة من قبل ضابط مركز شرطة منفذ طريبيل بإجبارها على دفع مبالغ مالية بلغت 156 ألف دولار مقابل السماح لها بمزاولة أعمالها .

وأضاف أن “الأمر هذا دعا المفتش العام جمال الأسدي الى تشكيل لجنة تدقيقية من مكتبه في محافظة الأنبار برئاسة مدير المكتب وعضوية عدد من ضباط وموظفي المكتب للوقوف على حقيقة الشكوى، حيث انتقلت اللجنة التدقيقية الى المنفذ ودونت أقوال عدد من أصحاب الشركات الذين تعرضوا لابتزاز ومساومة الضابط وأفادوا محلفين بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت الـ 156 ألف دولار الى الضابط المذكور على شكل دفعات للسماح لشركاتهم بالعمل مهدداً إياهم بمنعهم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ للدفع من خلال تلفيق تهم كيدية بحقهم”.

وتابع: “كما ثبت للجنة ومن خلال مصادر مكتب المفتش العام الخاصة صدق دعوى المشتكين وتورط الضابط أعلاه بعمليات فساد واستلام للرشى من تلك الشركات العاملة في المنفذ”.

وبين، أن «اللجنة التدقيقية أعدت تقريراً مفصلا بالقضية مرفق فيه الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الضابط بالرشوة والابتزاز الى المفتش العام، متضمنة التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي فيها لكشف ملابساتها والمتورطين فيها بغية تقديمهم الى القضاء.