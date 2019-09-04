لجنة التخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية تبدأ اعمالها برئاسة مجلس نواب البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

ترأس العراق أعمال لجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الاسيوية التي انطلقت امس الاربعاء بمشاركة 16 دولة عربية وآسوية.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال انطلاق أعمال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية : لن نسمح لانفسنا أن نكون جزءاً من الصراعات الدولية، لذا ندعو باستمرار للحل السلمي ولجميع الصراعات؛ وأن العراق حريص اليوم على إقامة مصالح مشتركة مع الجميع دون إنحياز. مؤكداً على أن “الاجتماع اليوم دليلُ على ولادة جديدة للعراق”.

وكان المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية، قد صوت في 29 تشرين الثاني 2018، على مجلس النواب العراقي رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 2019.